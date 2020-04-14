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22-летний бразильский футболист внезапно умер во время сеанса физиотерапии

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Тьяго Кортес умер / instagram.com/guaranyrs

Защитник бразильского клуба "Гуарани" Тьяго Кортес умер во время сеанса физиотерапии

Инцидент произошел в понедельник, 13 апреля. Об этом сообщается на официальной странице клуба в Instagram.

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22-летний бразильский футболист, в последнее время восстанавливался после травмы колена, отправился в больницу на сеанс физиотерапии. В ходе процедуры он почувствовал себя плохо и умер. Точные причины смерти не уточняются.

"Я был потрясен. Утром Тьяго связался с нами, чтобы поговорить о физиотерапии. Я пообщался с его сестрой и передал в клуб их просьбу. Он работал с нами не так долго, но было видно, что он отличный парень. Тьяго ничего не усложнял, усердно работал и ходил в церковь. Он собирался помочь нам, но теперь мы все расстроены", – цитирует Globo Esporte президента "Гуарани" Тато Морейру.

Перед началом сезона Тьяго Кортес прошел медицинское обследование, которое не выявило у него проблем со здоровьем. В последний раз он выходил на поле 12 марта.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Бразилия Новости Спорта Спорт Футбол
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