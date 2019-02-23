23 февраля стартует вторая часть сезона УПЛ: где смотреть матчи

После двухмесячного перерыва 23 февраля возобновляются матчи чемпионата Украины по футболу сезона 2018/2019.

Матчи 19 тура разбиты на три дня. Откроют вторую часть сезона в Мариуполе, где одноименная команда примет "Олимпик". Начало встречи в 14:00.

Читайте также: Трансферы украинских клубов 2019 года

В 17:00 во Львове прозвучит стартовый свисток матча "Львов" – "Черноморец". Оба матча будет транслировать телеканал "Футбол 2".

Тур продолжится 24 февраля матчами "Арсенал-Киев" – "Десна" и "Ворскла" – "Карпаты", начало которых запланировано на 14:00 и 17:00 соответственно.

Матчи лидеров, "Динамо" и "Шахтера", состоятся в понедельник, 25 февраля. Киевляне в столице примут "Зарю", а "Шахтер" в Харькове – третью команду чемпионата "Александрию".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram