23 февраля стартует вторая часть сезона УПЛ: где смотреть матчи
После двухмесячного перерыва 23 февраля возобновляются матчи чемпионата Украины по футболу сезона 2018/2019.
Матчи 19 тура разбиты на три дня. Откроют вторую часть сезона в Мариуполе, где одноименная команда примет "Олимпик". Начало встречи в 14:00.
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В 17:00 во Львове прозвучит стартовый свисток матча "Львов" – "Черноморец". Оба матча будет транслировать телеканал "Футбол 2".
Тур продолжится 24 февраля матчами "Арсенал-Киев" – "Десна" и "Ворскла" – "Карпаты", начало которых запланировано на 14:00 и 17:00 соответственно.
Матчи лидеров, "Динамо" и "Шахтера", состоятся в понедельник, 25 февраля. Киевляне в столице примут "Зарю", а "Шахтер" в Харькове – третью команду чемпионата "Александрию".
Источник: 24 Канал
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