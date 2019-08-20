23-летний чемпион Европы по Украине сменил спорт на цирк: фото и видео

23-летний прыгун в воду Максим Долгов, еще недавно был лидером сборной Украины, объявил о завершении профессиональной карьеры.

Сначала 23-летний Долгов взял небольшую паузу в выступлениях и планировал вернуться в бассейн, чтобы готовиться к Олимпиаде в Токио, однако впоследствии сообщил, что завязал со спортом.

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Заслуженный мастер спорта, участник Олимпийских игр, финалист чемпионата мира, чемпион Европы и многократный победитель и призер соревнований престижных мировых серий, отметил, что у него нет мотивации, чтобы продолжать заниматься спортом профессионально.

Я закончил со спортом, и больше возвращаться не планирую. Так что, к сожалению, на спортивной арене вы меня не увидите. Причина завершения карьеры – это больше не нежелание находится в сборной, а недостаток мотивации в спорте. Хотелось попробовать что-то новое, связанное с цирковой деятельностью. То есть те же прыжки в воду, только с качели или хайдайва,

– сказал Долгов.

Навыки, полученные за годы спортивной карьеры, Максим теперь использует на радость публике – работая акробатом в водном цирке в Китае. Сейчас Долгов работает в водном цирке в Китае и мечтает попасть в легендарный Cirque du Soleil.



Максим Долгов устроился в цирке