23-летний чемпион Европы по Украине сменил спорт на цирк: фото и видео

31 Читати новину українською
Максим Долгов устроился в цирке
Максим Долгов устроился в цирке / НОК Украины

23-летний прыгун в воду Максим Долгов, еще недавно был лидером сборной Украины, объявил о завершении профессиональной карьеры.

Сначала 23-летний Долгов взял небольшую паузу в выступлениях и планировал вернуться в бассейн, чтобы готовиться к Олимпиаде в Токио, однако впоследствии сообщил, что завязал со спортом.

Читайте также: Известный украинский спортсмен сенсационно заявил о завершении карьеры

Заслуженный мастер спорта, участник Олимпийских игр, финалист чемпионата мира, чемпион Европы и многократный победитель и призер соревнований престижных мировых серий, отметил, что у него нет мотивации, чтобы продолжать заниматься спортом профессионально.

Я закончил со спортом, и больше возвращаться не планирую. Так что, к сожалению, на спортивной арене вы меня не увидите. Причина завершения карьеры – это больше не нежелание находится в сборной, а недостаток мотивации в спорте. Хотелось попробовать что-то новое, связанное с цирковой деятельностью. То есть те же прыжки в воду, только с качели или хайдайва,
– сказал Долгов.

Навыки, полученные за годы спортивной карьеры, Максим теперь использует на радость публике – работая акробатом в водном цирке в Китае. Сейчас Долгов работает в водном цирке в Китае и мечтает попасть в легендарный Cirque du Soleil.


Максим Долгов устроился в цирке

 

blog_ava
Выходные дни-2019: календарь праздников в Украине
сегодня
392353
Теги: Новости Спорта Спорт Прыжки в воду
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кубок Украины: результаты матчей 20 августа
сегодня 19:19 Кубок Украины: результаты матчей 20 августа
23
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4411
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4934
23-летний чемпион Европы по Украине сменил спорт на цирк: фото и видео
сегодня 18:57 23-летний чемпион Европы по Украине сменил спорт на цирк: фото и видео
31
Усик начал спарринги перед дебютом в супертяжелом весе: видео
сегодня 17:08 Усик начал спарринги перед дебютом в супертяжелом весе: видео
53
Новости
Больше новостей
Залиште відгук