23-летний футболист Эдисон Реальпе погиб в автокатастрофе: фото с места трагедии
Защитник футбольного клуба "ЛДУ Кито" Эдисон Реальпе погиб, попав в аварию.
Футболист направлялся из Эсмеральдасе в Чонтадуро после встречи с семьей. Машина, в которой ехал Реальпе с еще двумя людьми, врезалась в фонарный столб.
Место аварии, где погиб Эдисон Реальпе (фото: twitter.com/SentimientoBar)
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"Потрясенные ужасной вестью о смерти Эдисона Реальпе. Все мы, члены "ЛДУ Кито", выражаем соболезнования его семье и друзьям. Пусть он покоится с миром", – говорится в сообщении клуба.
Реальпе было 23 года. В 2018 году он вместе с клубом он стал чемпионом Эквадора.
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