23-летний футболист Эдисон Реальпе погиб в автокатастрофе: фото с места трагедии

Защитник футбольного клуба "ЛДУ Кито" Эдисон Реальпе погиб, попав в аварию.

Футболист направлялся из Эсмеральдасе в Чонтадуро после встречи с семьей. Машина, в которой ехал Реальпе с еще двумя людьми, врезалась в фонарный столб.



Место аварии, где погиб Эдисон Реальпе (фото: twitter.com/SentimientoBar)

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"Потрясенные ужасной вестью о смерти Эдисона Реальпе. Все мы, члены "ЛДУ Кито", выражаем соболезнования его семье и друзьям. Пусть он покоится с миром", – говорится в сообщении клуба.

Conmovidos con la confirmación de la terrible noticia del fallecimiento de Edison Realpe, todos quienes formamos parte de Liga Deportiva Universitaria compartimos nuestra nota de pesar a sus familiares y amigos.

Que descanse en paz. pic.twitter.com/7NHCIEpcEB — LDU Oficial (@LDU_Oficial) December 22, 2019

Реальпе было 23 года. В 2018 году он вместе с клубом он стал чемпионом Эквадора.