28 лет назад сборная Украины по футболу сыграла первый матч в истории: видео

В среду, 29 апреля, сборная Украины по футболу празднует свой день рождения. Ровно 28 лет назад наша сборная провела свой первый матч в истории.

29 апреля 1992 года Украина сыграла товарищеский матч против сборной Венгрии. Встреча в Ужгороде на стадионе "Авангард" завершались поражением "сине-желтых" (1:3).

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Первым автором забитого мяча за национальную команду стал нападающий "Черноморца" Иван Гецко, который в конце матча забил за Украину. С тех пор дата 29 апреля отмечается как Всеукраинский день футбола.

Первый матч сборной Украины в истории: смотрите видео

Также за это время наша национальная команда успела провести 265 поединков, одержать в них 122 победы, 74 раза сыграть вничью и потерпеть 69 поражений. Своим соперникам "сине-желтые" забили 369 мячей, а пропустили от них 254.

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