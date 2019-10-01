2-й тур Лиги чемпионов: где ждать сенсации?

Старт группового этапа Лиги чемпионов подарил болельщикам сразу несколько сенсаций. Это и поражение "Реала" 0:3 от ПСЖ, домашнее фиаско "Челси" 0:1 с "Валенсией", и гостевая ничья чешской "Славии" с "Интером" 1:1. Даже "Ливерпуль", действующий обладатель титула, уступил "Наполи" 0:2.

Скоро мы узнаем, какие сюрпризы нам преподнесет 2-й тур. Там сойдутся "Аталанта" – "Шахтер", "Барселона" – "Интер", "Валенсия" – "Аякс"... Эти встречи, пожалуй, одни из самых интересных.

К слову: Аталанта – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Внимание украинских болельщиков, в первую очередь, будет приковано к матчу горняков. И "Шахтер", и "Аталанта", стартовали в Лиге чемпионов с поражений (0:3 и 0:4 соответственно). У итальянцев пока не было опыта матчей с украинскими командами. "Горняки" же 11 раз играли в Италии, где пока одержали только одну победу (3:2 над "Ромой").

Кстати, за "Аталанту" сейчас играет Руслан Малиновский, который начинал свою карьеру именно в "Шахтере". А капитан "Аталанты" Алехандро Гомес в сезоне 2013/14 вместе с Марлосом играл в "Металлисте". Учитывая то, что матч для горняков выездной, аналитики Parimatch пока дают команде 28% на победу и 26% на ничью.

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Матч "Барселона" – "Интер" будет особенным для Месси. Трижды аргентинец играл против итальянцев и ни разу не смог им забить. "Интер" четыре раза ездил в гости к каталонцам, каждый раз проигрывал и ни разу не забивал. Нынешний тренер команды, Антонио Конте, в марте 2018 года ездил в Барселону как коуч "Челси" и проиграл 0:3. Пока что все идет к тому, что каталонцы смогут снова огорчить "Интер". Эксперты Parimatch дают им достаточно солидные 67% на победу.

"Аякс", который наделал шуму в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, попытается повторить свой трюк еще раз. Сейчас же команду ждет встреча с "Валенсией". Соперники встречались на групповом этапе ЛЧ-2002/03, оба матча завершились ничьими 1:1. "Валенсия", кстати, дома голландским клубам пока не проигрывала (четыре победы и два поражения). Но у "Аякса" хорошие воспоминания от путешествий в Испанию – прошлая игра завершилась разгромом "Реала" 4:1. По прогнозам Parimatch шансы команд относительно равны, у итальянцев 40% на победу против 32% на то, что выиграет "Аякс". Учитывая, что голландцы будут играть в гостях, это неплохо.