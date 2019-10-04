33 спортсмена будут представлять Украину на I Всемирных пляжных играх

2 Читати новину українською
Сборная Украины по пляжному футболу выступит на I Всемирных пляжных играх
Сборная Украины по пляжному футболу выступит на I Всемирных пляжных играх / НОК Украины

С 12 по 16 октября в Дохе (Катар) состоятся первые в истории Всемирные пляжные игры, которые соберут более 1360 спортсменов со всей планеты.

На престижном старте Украина будет представлена 33-мя спортсменами, которые будут выступать в 7 видах спорта и 8 дисциплинах. Украинцы будут соревноваться в плавании, баскетболе 3х3, пляжном футболе, спортивном скалолазании, акватлоне, воднолыжном спорте (прыжки на водных лыжах и вейкбординг) и пляжной борьбе.

Читайте также: Объявлен отбор в сборную Украины по киберфутболу: как попасть

Участники исторического спортивного форума разыграют 34 комплекта наград в 14 видах спорта и 16 дисциплинах.

blog_ava
Падение грузового самолета Ан12 подо Львовом: все, что известно
сегодня
3774
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Представлено трейлер фильма Клинта Иствуда "Ричард Джуэлл" о теракте на Олимпиаде-1996: видео
сегодня 16:51 Представлено трейлер фильма Клинта Иствуда "Ричард Джуэлл" о теракте на Олимпиаде-1996: видео
Ігор Саджениця
Фанаты "Динамо" проведут акцию 14 октября ко Дню защитника Украины
сегодня 15:41 Фанаты "Динамо" проведут акцию 14 октября ко Дню защитника Украины
Ігор Саджениця 14
Как бывший защитник "Зари" Форстер забил фантастический гол "Ференцварошу" Реброва: видео
сегодня 11:53 Как бывший защитник "Зари" Форстер забил фантастический гол "Ференцварошу" Реброва: видео
Ігор Саджениця 106
Если в "Милане" пойдут на условия Шевченко – он сможет создать команду высокого уровня, – Безус
сегодня 08:42 Если в "Милане" пойдут на условия Шевченко – он сможет создать команду высокого уровня, – Безус
Михайло Гема 227
Лига Европы: результаты матчей 3 октября
сегодня 08:21 Лига Европы: результаты матчей 3 октября
Ігор Саджениця 3141
Новости
Больше новостей
Залиште відгук