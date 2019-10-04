33 спортсмена будут представлять Украину на I Всемирных пляжных играх
С 12 по 16 октября в Дохе (Катар) состоятся первые в истории Всемирные пляжные игры, которые соберут более 1360 спортсменов со всей планеты.
На престижном старте Украина будет представлена 33-мя спортсменами, которые будут выступать в 7 видах спорта и 8 дисциплинах. Украинцы будут соревноваться в плавании, баскетболе 3х3, пляжном футболе, спортивном скалолазании, акватлоне, воднолыжном спорте (прыжки на водных лыжах и вейкбординг) и пляжной борьбе.
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Участники исторического спортивного форума разыграют 34 комплекта наград в 14 видах спорта и 16 дисциплинах.
Источник: 24 канал
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