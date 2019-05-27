34-летний игрок получил дебютный вызов в сборную Украины по футболу

В связи с травмированием Дениса Бойко главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в состав команды голкипера "Александрии" Юрия Панькива.

Для 34-летнего вратаря это дебютный вызов в главную команду страны. На данный момент в биографии Панькива есть одна игра в составе юношеской сборной U-16 в 2001 году.

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Юрий прибудет в расположение сине-желтые 1 июня вместе с другими игроками отечественной Премьер-лиги.

Напомним, сборная Украины в сокращенном варианте собралась в Харькове на сбор. Не прибыли игроки УПЛ, которые еще играют матчи чемпионата. В планах сборной Украины – товарищеская игра против "Днепр-1" 29 мая. А уже 7 и 10 июня сборная Украины сыграет два официальных матча – против Сербии и Люксембурга. Обе игры отбора на Евро-2020 состоятся на "Арене-Львов".