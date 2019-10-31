35 тысяч фанов "Динамо" Дрезден приехали на выездную игру в Берлин и устроили горячее шоу: видео

Болельщики немецкого клуба "Динамо" Дрезден обеспечили своей команде невероятную поддержку в матче против "Герты". Команды встретились 30 октября в Берлине в рамках 1/16 финала Кубка Германии.

Между Дрезденом и Берлином около 200 километров, но это не остановило фанатов "Динамо". На игру в Берлин приехало 35 тысяч болельщиков из Дрездена.

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Фанаты "Динамо" известны горячей поддержкой, которой обеспечивают свою любимую команду в Бундеслиге 2. Горячее было и на кубковой игре, где фанаты жгли файеры.

DFB-Pokal



Énorme ambiance mise par 30000 supporters du Dynamo Dresden à l'Olympiastadion de Berlin face au Hertha ! Malheureusement, cela n'a pas suffi à leur équipe qui a été éliminée lors de la séance de tirs au but (5-4).



@ErikNivapic.twitter.com/9lFkZpUeO4 — ??????? (@weeplay_off) 30 жовтня 2019 р.

35,000 Dynamo Dresden fans at Hertha Berlin for the German Cup tonight pic.twitter.com/UfUOAA4DGG — Football Away Days (@AwayDays_) 30 жовтня 2019 р.

Scenes as Dynamo Dresden took over 30,000 away fans to their German Cup game against Hertha Berlin



Welcome to the Yellow Madness pic.twitter.com/gwt6B2y2Zi — B/R Football (@brfootball) 31 жовтня 2019 р.

Что интересно, Олимпийский стадион может принять около 75 тысяч зрителей. Следовательно, в матче между "Динамо" и "Гертой" поддержка обеих команд была равной несмотря на выездной статус игры для дрезденцев.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2. В дополнительное время команды обменялись голами и судьба матча решалась в серии пенальти. Успех одержала "Герта", которая в итоге получила путевку в 1/8 финала.

Герта – Динамо Дрезден видеообзор матча