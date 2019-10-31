35 тысяч фанов "Динамо" Дрезден приехали на выездную игру в Берлин и устроили горячее шоу: видео
Болельщики немецкого клуба "Динамо" Дрезден обеспечили своей команде невероятную поддержку в матче против "Герты". Команды встретились 30 октября в Берлине в рамках 1/16 финала Кубка Германии.
Между Дрезденом и Берлином около 200 километров, но это не остановило фанатов "Динамо". На игру в Берлин приехало 35 тысяч болельщиков из Дрездена.
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Фанаты "Динамо" известны горячей поддержкой, которой обеспечивают свою любимую команду в Бундеслиге 2. Горячее было и на кубковой игре, где фанаты жгли файеры.
Что интересно, Олимпийский стадион может принять около 75 тысяч зрителей. Следовательно, в матче между "Динамо" и "Гертой" поддержка обеих команд была равной несмотря на выездной статус игры для дрезденцев.
Основное время матча завершилось ничьей 2:2. В дополнительное время команды обменялись голами и судьба матча решалась в серии пенальти. Успех одержала "Герта", которая в итоге получила путевку в 1/8 финала.
Герта – Динамо Дрезден видеообзор матча