36 секунд на гол: в Бундеслиге забили очень быстрый мяч – видео

Немецкая Бундеслига первой возобновила футбольные матчи после карантина. Футболисты "Боруссии" Менхенгладбах настолько соскучились по футболу, что забили один из самых быстрых мячей в истории чемпионата.

Всего 36 секунд понадобилось "Боруссии" Менхенгладбах, чтобы огорчить вратаря "Айнтрахта" Кевина Траппа, сообщает 24 канал.

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Нападающий "Боруссии" Алассан Плеа открыл счет в матче в первой же атаке своей команды.

Мяч форварда стал вторым самым быстрым "Боруссии" в Бундеслиге.

Только Оскар Вендт сумел отличиться быстрее, забив дортмундской "Боруссии" на 29-й секунде в 2015 году, информирует Opta.

Смотрите видео быстрого гола Плеа (*если видео не открывается – перейдите по ссылке)

В итоге "Боруссия" Менхенгладбах одержала убедительную победу 3:1 и поднялась на третью строчку в турнирной таблице.

"Жеребцов" и "Боруссию" Дортмунд, которая разбила "Шальке", разделяют всего 2 очка.

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