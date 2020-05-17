36 секунд на гол: в Бундеслиге забили очень быстрый мяч – видео
Немецкая Бундеслига первой возобновила футбольные матчи после карантина. Футболисты "Боруссии" Менхенгладбах настолько соскучились по футболу, что забили один из самых быстрых мячей в истории чемпионата.
Всего 36 секунд понадобилось "Боруссии" Менхенгладбах, чтобы огорчить вратаря "Айнтрахта" Кевина Траппа, сообщает 24 канал.
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Нападающий "Боруссии" Алассан Плеа открыл счет в матче в первой же атаке своей команды.
Мяч форварда стал вторым самым быстрым "Боруссии" в Бундеслиге.
Только Оскар Вендт сумел отличиться быстрее, забив дортмундской "Боруссии" на 29-й секунде в 2015 году, информирует Opta.
Смотрите видео быстрого гола Плеа (*если видео не открывается – перейдите по ссылке)
В итоге "Боруссия" Менхенгладбах одержала убедительную победу 3:1 и поднялась на третью строчку в турнирной таблице.
"Жеребцов" и "Боруссию" Дортмунд, которая разбила "Шальке", разделяют всего 2 очка.
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