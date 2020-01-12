37-летняя Мякяряйнен выиграла масс-старт, Пидгрушная только 18-я

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла масс-старт на 4 этапе Кубка мира по биатлону. Украинка Елена Пидгрушная финишировала только 18-ю.

Борьба за победу

Погодные условия в Оберхофе не способствовали проведению масс-старта. Перед гонкой на трассе был сильный туман. Порывы постоянно меняли направление движения и то улучшали видимость на стрельбище, то снова возвращали туман.

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На первой стрельбе только восемь биатлонисток отработали на ноль. Таким образом, лидерство в гонке захватила Тирил Экгофф. Вдогонку норвежцы бросилась Дениз Геррманн.

Екгофф идеально отработала на втором огневом рубеже и оторвалась от соперниц. Всю предпочтение норвежка растеряла на первой стойке, сделав три промаха.

Ирина Кривко и Кайса Мякяряйнен воспользовались осечкой Екгофф и захватили лидерство в гонке. Норвежка вышла со стадиона третьей с отставанием в 46 секунд.

На последней стрельбе Мякяряйнен, которая 11 января отпраздновала 37-й день рождения, закрыла все мишени и уверенно одержала победу.

Белоруска Кривко "настреляла" аж 4 промаха, поэтому не вмешалась в борьбу за призовые места. Серебро масс-старта выиграла Тирил Экгофф. Она на последних метрах дистанции опередила землячку Марте Ольсбу-Рейселанн.

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Выступление Пидгрушной

В женском масс-старте Украину представляла только Елена Пидгрушная. Украинцы не удалось удачно отработать на первой лежке: Пидгрушная не закрыла две мишени и пробежала два штрафных круга.

На вторую стрельбу Елена прибежала 21-ю и допустила еще один промах. Через штрафной круг украинка опустилась на 23-е место.

Третий огневой рубеж тоже нельзя назвать удачным для Пидгрушной. Елена допустила очередную ошибку и пробежала еще один круг штрафа.

Пидгрушной на некоторое время удалось улучшить позицию за ошибок соперниц. Но последней стрельбе Елена не закрыла еще 2 мишени.

В итоге Пидгрушная финишировала только 18-й.