Как 4-летний сын Сергея Реброва наделал шума на стадионе во время матча: видео

Действующий чемпион Венгрии "Ференцварош", возглавляемый Сергеем Ребровым, продолжает подготовку к возобновлению сезона. Героем одного из контрольных матчей команды стал 4-летний сын украинского тренера Никита.

Правда Никита Ребров "зажигал" не на поле, а на трибунах. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте "Ференцвароша".

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Никите настолько понравилось имя Дибуш (резервного голкипера команды зовут Денеш Дибуш), что он стал так называть всех футболистов, которые сидели рядом.

Сын Реброва не первый раз привлекает к себе внимание венгерских СМИ. Недавно "Ференцварош" также опубликовал видео, где мальчик помогает 45-летнему наставнику "Фради" во время тренировки, подавая мячи.

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