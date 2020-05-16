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44-летний врач российского топ-клуба умер от коронавируса

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Роман Абжелилов умер
Роман Абжелилов умер / ЦСКА

Врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов умер от коронавирусной инфекции в 44 года. У Абжелилова остались жена и двое детей.

Об этом сообщается на сайте команды. Врач был госпитализирован в медицинское учреждение после заражения коронавирусом 1 мая.

К слову В России 10 дней подряд ежедневно регистрируют более 10 тысяч случаев COVID-19

"Сегодня не стало нашего доброго и всегда чуткого друга, коллеги, яркого врача и отличного семьянина Романа Абжелилова. Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении клуба .

Также к сочувствиям присоединился баскетбольный клуб "Химки", где Абжелилов работал до своего перехода в ЦСКА в 2014 году.

  • За последние сутки от коронавируса умерли 119 жителей России. Согласно последним данным, в целом за прошедший день на территории страны выявлено чуть меньше 10 тысяч новых случаев заражения – 9200.
  • Ранее, от коронавируса умер главный тренер сборной России по борьбе Магомед Алиомаров.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Новости России Коронавирус COVID-19 Спорт Баскетбол
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