45 лет назад "Динамо" завоевало Кубок обладателей Кубков: ретровидео

14 мая 1975 года на поле стадиона "Санкт-Якоб" в Базеле киевское "Динамо" впервые в своей истории играло в финале европейского турнира – Кубка обладателей Кубков.

Уверенно переиграв венгерский "Ференцварош" (3:0), команда Валерия Лобановского завоевала первый большой европейский трофей, сообщает 24 канал.

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Ход матча

Уже на 17-й минуте киевляне открыли счет. Леонид Буряк, находясь на правом фланге, заметил Олега Блохина.

Легенда "Динамо" мог открыть счет, но доверил это дело Онищенко, который и пробил неотразимо по воротам.

Подопечные Валерия Лобановского удвоили преимущество незадолго до завершения первого тайма.

Онищенко, находясь на правом фланге, получил передачу от Мунтяна, приблизился к штрафной и мощно пробил в "девятку" ворот.

Второй тайм игроки "Ференцвароша" начали агрессивно. Но на 66-й минуте киевлянам удалось забить в третий раз. Этим самым "бело-синие" превратили последние 25 минут в формальность.

Смотрите видео финального матча

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