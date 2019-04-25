50-летняя грузинская спортсменка может установить невероятный рекорд на Олимпиаде в Токио 2020

Олимпийская чемпионка Сеула-1988 стрельбе из пистолета Нино Салуквадзе стала первой из грузинских спортсменок, завоевавших лицензии на Олимпийские игры в Токио 2020. Эта Олимпиада может стать для нее девятой в карьере.

Именно благодаря этому Нино Салуквадзе может стать рекордсменкой среди женщин. Пока в ее активе участие в восьми Олимиадах. Столько же имеют еще две женщины – Йозефа Идем (Италия, гребля на байдарках) и Лесли Томпсон (Канада, академическая гребля). Идем уже завершила спортивную карьеру. Зато Томпсон еще выступает. Но если она не получит олимпийской лицензии, то Салуквадзе станет единственной женщиной, которая приняла участие в девяти Олимпиадах.

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Стоит отметить, что 50-летняя Нино Салуквадзе – единственная грузинская спортсменка, завоевавшая весь комплект олимпийских наград. В 1988 году на Олимпиаде в Сеуле Салуквадзе выиграла "золото" и "серебро", а в Пекине-2008 – "бронзу".

К слову, первую олимпийскую лицензию для Украины выиграл Павел Коростылев. Интервью с ним – по ссылке.