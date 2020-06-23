53-летний Тайсон продолжает удивлять завидной силой на тренировках: видео
Легендарный 53-летний американский боксер Майк Тайсон продолжает активную подготовку к своему возвращению на ринг.
Тайсон на своей странице Instagram опубликовал новое видео тренировки. "Железный Майк" мощно бьет по лапам и неплохо двигается, как для 53 лет.
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Майк Тайсон возвращается в бокс: главное
- Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе планирует вернуться в бокс не для профессиональных боев. По словам Тайсона, гонорары за бои пойдут на благотворительность.
- Он уже возобновил тренировки и демонстрирует приличную форму.
- Сообщалось, что Тайсон может провести бой с американцем Эвандером Холифилдом.
- По другой информации, соперником Тайсона станет американец Шеннон Бриггс.
- Президент WBC Маурисио Сулейман обещает включить Тайсона в рейтинг своей организации, чтобы Майк смог провести бой.
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