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55-летний отец Фьюри выйдет в ринг против экс-чемпиона по бодибилдингу

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Джон Фьюри / GETTY IMAGES

Отец Тайсона Фьюри проведет бой против бывшего чемпиона Великобритании по бодибилдингу Микки Тео. Джон Фьюри заявил, что принял вызов на бой от 56-летнего Тео.

Как сообщает mirror.co.uk, промоутер Джимми Фриман настроен организовать бой мужчин.

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Отец Тайсона заявил, что он лучший из мужчин в своем возрасте.

"Я отвечу на видео, которое только что посмотрел. Бодибилдер хочет драться с мной. Друг, для меня это не проблема. Я тебя не знаю и знать не хочу. Я тебе что-то скажу: ты нарываешься на Джона Фьюри. Я – лучший мужчина после 50 лет в мире. Я уверен в том, что говорю", – сказал Джон Фьюри.

Он добавил, что подерется с Микки Тео на ринге и будет использовать "цыганский стиль".

"Вероятно, ты забыл, что я в свое время дрался с бойцами мирового класса. Мой давний друг, я буду использовать против тебя цыганский стиль, но ты не беспокойся об этом. Я никогда в жизни не избегал вызовов. Ты упомянул мое имя. Теперь выходи драться", – сказал Джон.

Что известно о Джоне Фьюри?

Бывший профессиональный боксер и боец. Наиболее известен как отец его знаменитых сыновей – чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Тайсона Фьюри и звезды реалити-шоу Томми Фьюри.

Джон также дядя известного боксера Хьюи Фьюри.

Профессиональная боксерская карьера Джона Фьюри продолжалась 8 лет, начиная с апреля 1987 года по июнь 1995.

Всего он провел 13 поединков. Дебют состоялся 28 апреля 1987 года, когда он дрался с Адамом Фогерти.

Джон выиграл свои следующие 6 боев до ничьей с Дэвидом Хопкинсом 13 февраля 1989 года.

Его последний профессиональный бой был против Стива Гарбера в 1995 году.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Тайсон Фьюри
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