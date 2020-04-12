55-летний отец Фьюри выйдет в ринг против экс-чемпиона по бодибилдингу
Отец Тайсона Фьюри проведет бой против бывшего чемпиона Великобритании по бодибилдингу Микки Тео. Джон Фьюри заявил, что принял вызов на бой от 56-летнего Тео.
Как сообщает mirror.co.uk, промоутер Джимми Фриман настроен организовать бой мужчин.
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Отец Тайсона заявил, что он лучший из мужчин в своем возрасте.
"Я отвечу на видео, которое только что посмотрел. Бодибилдер хочет драться с мной. Друг, для меня это не проблема. Я тебя не знаю и знать не хочу. Я тебе что-то скажу: ты нарываешься на Джона Фьюри. Я – лучший мужчина после 50 лет в мире. Я уверен в том, что говорю", – сказал Джон Фьюри.
Он добавил, что подерется с Микки Тео на ринге и будет использовать "цыганский стиль".
"Вероятно, ты забыл, что я в свое время дрался с бойцами мирового класса. Мой давний друг, я буду использовать против тебя цыганский стиль, но ты не беспокойся об этом. Я никогда в жизни не избегал вызовов. Ты упомянул мое имя. Теперь выходи драться", – сказал Джон.
Что известно о Джоне Фьюри?
Бывший профессиональный боксер и боец. Наиболее известен как отец его знаменитых сыновей – чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Тайсона Фьюри и звезды реалити-шоу Томми Фьюри.
Джон также дядя известного боксера Хьюи Фьюри.
Профессиональная боксерская карьера Джона Фьюри продолжалась 8 лет, начиная с апреля 1987 года по июнь 1995.
Всего он провел 13 поединков. Дебют состоялся 28 апреля 1987 года, когда он дрался с Адамом Фогерти.
Джон выиграл свои следующие 6 боев до ничьей с Дэвидом Хопкинсом 13 февраля 1989 года.
Его последний профессиональный бой был против Стива Гарбера в 1995 году.
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