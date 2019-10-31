58 голов: сын Криштиану Роналду феерит за детскую команду "Ювентуса" (видео)

Сын пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду, 9-летний Криштиану Роналду-младший, восхищает своей игрой за детскую команду "Ювентуса".

Криштиану Роналду-младший присоединился к молодежной академии туринского клуба, когда его отец перешел в "Ювентус" из "Реала" за 112 млн евро в июле 2018 года.

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С тех пор, по информации Twitter-аккаунта Football Talent Scout, отслеживающего лучших молодых игроков мира, Криштиану-младший забил 58 голов в 28 играх.

При этом девятилетний нападающий не забывает ассистировать партнерам по команде – на его счету 18 голевых передач.

По иронии судьбы, сын знаменитого футболиста забил свой первый мяч за "Ювентус" даже раньше, чем его отец. Пока Криштиану Роналду только настраивал свой "прицел" (на данный момент в его активе 36 голов в 57 матчах во всех турнирах), в ту пору еще 8-летний бомбардир с номером "7" на футболке четыре раза "расписался" в воротах соперника в дебютном поединке за детскую команду "Юве".

Кроме того, юный бомбардир уже не раз демонстрировал шикарную технику владения мячом и голы-красавцы, которые его отец не постеснялся опубликовать в соцсетях.