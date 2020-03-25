5 правил поведения, которые помогут преодолеть коронавирус: советы от ВОЗ и ФИФА

К борьбе с коронавирусом приобщаются все. В том числе спортсмены. ФИФА совместно со Всемирной организацией здравоохранения составили список из 5 простых дел, соблюдение которых позволит если не полностью преодолеть коронавирус, то хотя бы уберечь себя.

Инициативу ФИФА и ВОЗ поддержали мировые звезды спорта, которые записали видео с этими правилами.

К слову Месси и звезды футбола записали видео для ВОЗ с советами относительно поведения во время коронавируса

ВОЗ и ФИФА же совместно с национальными федерациями (в том числе Украинской ассоциацией футбола) создали плакаты с пятью правилами, которых стоит придерживаться.

К слову Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция

​1. Руки. Их стоит мыть как можно чаще. При этом с мылом или спиртосодержащими средствами. А также обрабатывать антисептиком.

​2. Локоть. При чихании или кашле рот и нос лучше прикрыть локтем. Также можно использовать одноразовую салфетку, которую следует немедленно после этого выбросить.

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​3. Лицо. Стоит избегать лишний раз прикасаться к лицу, особенно к глазам, носу и рту. Именно эти участки наиболее пригодные для попадания вируса в ваш организм.

​4. Расстояние. На время карантина стоит соблюдать дистанцию в общении с другими людьми – не меньше метра.

​5. Самочувствие. Если вам плохо – не выходите из дома. И следуйте советам врачей.

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