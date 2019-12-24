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70-летний боксер брутально нокаутировал соперника и установил мировой рекорд: видео

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Альберт Хьюз / Michelle Pemberton/IndyStar

Американский боксер Альберт Хьюз установил мировой рекорд. В возрасте 70 лет он победил земляка Тремейна Таунса и стал самым старым профессиональным боксером.

70-летний Хьюз победил 43-летнего соперника нокаутом, в результате чего попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый профессиональный боксер.

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Видео боя было опубликовано на YouTube-канале пользователя EmuGuru.

До американца рекорд принадлежал Стиву Уорду. В 2017 году в возрасте 60 лет и 337 дней он вышел на ринг.

Хьюз завершил карьеру в 1983 году, поэтому бой с Таунсом стал для него первым за 36 лет.

Всего на счету 70-летнего боксера 22 боя, из которых 11 завершились победой, семь – поражением, а еще четыре – ничьей.

Таунс также вышел на ринг после долгого перерыва в карьере – 12 лет. Он семь раз выходил в ринг и проиграл все поединки.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс
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