70-летний боксер брутально нокаутировал соперника и установил мировой рекорд: видео

Американский боксер Альберт Хьюз установил мировой рекорд. В возрасте 70 лет он победил земляка Тремейна Таунса и стал самым старым профессиональным боксером.

70-летний Хьюз победил 43-летнего соперника нокаутом, в результате чего попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый профессиональный боксер.

Смотрите также: Украинский кикбоксер Адамчук эффектно победил россиянина на престижном турнире: видео

Видео боя было опубликовано на YouTube-канале пользователя EmuGuru.

Tweet from Rich Nye (@RichNye13) Rich Nye (@RichNye13) Tweeted:

UPDATE: 70-year-old @AlbertHughesJr2 of Selma won his fight in 2nd round TKO Saturday night at Tyndall Armory, setting @GWR for oldest active boxer. : Amanda Hughes pic.twitter.com/lFLKhGchii https://t.co/nqotXGwWIJ — Albert Hughes Jr. (@AlbertHughesJr2) 17 декабря 2019 г.

До американца рекорд принадлежал Стиву Уорду. В 2017 году в возрасте 60 лет и 337 дней он вышел на ринг.

Хьюз завершил карьеру в 1983 году, поэтому бой с Таунсом стал для него первым за 36 лет.

Всего на счету 70-летнего боксера 22 боя, из которых 11 завершились победой, семь – поражением, а еще четыре – ничьей.

Таунс также вышел на ринг после долгого перерыва в карьере – 12 лет. Он семь раз выходил в ринг и проиграл все поединки.