73-летний вратарь израильского клуба попал в Книгу рекордов Гиннеса

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Исаак Хайик попал в в Книгу рекордов Гиннеса
Исаак Хайик попал в в Книгу рекордов Гиннеса / kaznews.kz

Вратарь израильского клуба "Ирони Йегуда" Исаак Хайик попал в в Книгу рекордов Гиннеса. Он стал старейшим футболистом в истории, который участвовал в матчах на профессиональном уровне.

Израильтянин принял участие в матче своего клуба против "Маккаби Рамат Ган", который был сыгран в рамках чемпионата четвертого израильского дивизиона. Игра закончилась со счетом 5:1 в пользу "Маккаби Рамат Ган".

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Таким образом Исаак Хайик, которому 73 года, побил прежний рекорд, принадлежавший уругвайцу Рикардо Кармоне. Тот сыграл за одну из местных команд в 53 года.

Хайик сразу после матча получил сертификат о попадании в Книгу рекордов Гинесса.

На этом 73-летний израильтянин иракского происхождения останавливаться не собирается и хочет сыграть еще один матч.

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Рекорды
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