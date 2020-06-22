Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу в ближайшее время может снова вернуться к активной работе.

Как сообщает Sport.ro, 74-летний специалист в данный момент серьезно рассматривает два предложения. Одно поступило от швейцарского "Сьона", другое – от неназванной команды из ОАЭ.

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Владелец "Сьона" хочет видеть Луческу в команде уже этим летом. Он готов платить румыну 1 миллион евро в качестве зарплаты. Также инвестор швейцарского клуба готов предоставить коучу свободу в трансферах, но взамен требует выиграть Кубок Швейцарии.

Данную информацию прокомментировал и сам тренер.

"Я не подтверждаю это, но также и не отрицаю. Я не мог покинуть страну из-за карантина. Но теперь он ослаблен, посмотрим. Сейчас я в Бухаресте, гуляю и наслаждаюсь жизнью", – сказал Луческу.

Карьера Луческу в Украине

Мирча Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004-го по 2016 год. За 12 лет румынский тренер завоевал с "горняками" 22 трофея, включая Кубок УЕФА в сезоне 2008/2009.

Последним местом работы 74-летнего Луческу была сборная Турции, которую он оставил в феврале 2019 года.