24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

96 украинских легкоатлетов продолжают готовиться к Олимпиаде за границей несмотря на коронавирус

- Читати новину українською

Украинские легкоатлеты продолжают находиться в различных странах мира и готовиться к Олимпийским играм в Токио.

Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул рассказал о подготовке украинских спортсменов к Олимпиаде в условиях пандемии коронавируса, сообщает Youtube-канал Ukrainian Athletics.

Читайте также Отменят ли Олимпиаду чиз-за коронавируса: прогноз букмекеров

Мы отслеживаем твердую позицию МОК по ОИ-2020. Мы продолжаем поддерживать украинских спортсменов, которые готовятся к Олимпиаде. За границей сейчас проводят подготовку 96 спортсменов. Если говорить о странах, то ситуация такова: в Турции находится 44 человека, в Португалии и в ЮАР – по 19, в Кыргызстане – 14, в Польше – 9, в Кении – 1. Мы говорим с профильным министерством, чтобы продолжать эти сборы,
– сказал Гоцул.

Президент организации подчеркнул, что этим спортсменам не давали команду вернуться домой, чтобы реализовать их желание продолжить подготовку к соревнованиям.

"Нашей задачей было предоставить спортсменам и тренерам максимум информации и помочь реализовать их желание продолжить подготовку. Поэтому мы никому из спортсменов не давали команду возвращаться в Украину", – подытожил он.

  • Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако их проведение в запланированные сроки под угрозой из-за пандемии коронавируса.
  • Окончательное решение относительно Игр не принято, и обсуждения будут завершены в течение следующих четырех недель. 

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Переход на летнее время: когда в Украине переводят часы
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Здоровье Спорт легкая атлетика
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 19:08 Украинец Чигринский попал в символическую сборную "Барселоны" вместе с Коутиньо и Ибрагимовичем
Ігор Саджениця
22 марта 10:36 Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Михайло Гема
сегодня 15:37 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
сегодня 18:24 Майк Тайсон оригинальным способом зарабатывает 20 000 долларов в день во время карантина
Юрій Семенюк
сегодня 17:44 Свободные агенты: топ-футболисты, которые летом станут бесплатными
Михайло Гема
Новости
Больше новостей
Залиште відгук