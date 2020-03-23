96 украинских легкоатлетов продолжают готовиться к Олимпиаде за границей несмотря на коронавирус

Украинские легкоатлеты продолжают находиться в различных странах мира и готовиться к Олимпийским играм в Токио.

Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул рассказал о подготовке украинских спортсменов к Олимпиаде в условиях пандемии коронавируса, сообщает Youtube-канал Ukrainian Athletics.

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Мы отслеживаем твердую позицию МОК по ОИ-2020. Мы продолжаем поддерживать украинских спортсменов, которые готовятся к Олимпиаде. За границей сейчас проводят подготовку 96 спортсменов. Если говорить о странах, то ситуация такова: в Турции находится 44 человека, в Португалии и в ЮАР – по 19, в Кыргызстане – 14, в Польше – 9, в Кении – 1. Мы говорим с профильным министерством, чтобы продолжать эти сборы,

– сказал Гоцул.

Президент организации подчеркнул, что этим спортсменам не давали команду вернуться домой, чтобы реализовать их желание продолжить подготовку к соревнованиям.

"Нашей задачей было предоставить спортсменам и тренерам максимум информации и помочь реализовать их желание продолжить подготовку. Поэтому мы никому из спортсменов не давали команду возвращаться в Украину", – подытожил он.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако их проведение в запланированные сроки под угрозой из-за пандемии коронавируса.

Окончательное решение относительно Игр не принято, и обсуждения будут завершены в течение следующих четырех недель.

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