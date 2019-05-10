9 место на медали "Арнольд Классик" меня раздражает и мотивирует, – стронгмен Павел Кордияка

Во второй части интервью стронгмен Павел Кордияка рассказал о питании и своих тренировках, режиме и приеме фармакологии, участии в "Арнольд Классик" и своих рекордах.

Первая часть интервью с Павлом о занятиях футболом, работе в ФК "Львов", приглашение играть в "Карпатах", к каким достижениям приводят споры, почему не идет в бодибилдинг, когда станет Pro-атлетом, кем хочет стать и почему девушек тренировать легче – по ссылке.

О питании

Количество приемов пищи зависит от объемов, от 3 до 7. Может быть 3, но очень большие, или 6-7 малых порций. В "тормозок" с собой не беру, потому чтоесть возможность заехать домой во время работы. Поэтому обед дома, даже есть возможность поспать. С собой беру, только если знаю, что целый день не буду дома. Преимущественно ем макароны, крупы и гарниры, мясо и овощи. Отдельных диет нет. Ем по ощущениям, то, что требует организм, нравится и нужно есть. Сейчас в день выходит 6-8 тысяч калорий.

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У меня большие силовые нагрузки. А когда были проблемы со спиной, то много работал над мышцами пресса. Поэтому живот всегда под контролем и он не раздувается от большого количества пищи. Я постоянно в тонусе и напряжении.

Перед соревнованиями уменьшаю употребление соли и исключаю сладкое. Соль приводит к задержке воды. Перед соревнованиями бывает, что "заливает" пальцы, поэтому хват хуже. Если на ночь съем сладкого, то на утро отекают пальцы.

Из спортивного питанию использую только креатин, аминокислоты и Омега 3-6-9. Они предотвращают распад и способствуют росту мышц.

О вспомогательных препаратах

Не скрою, что их использую. Но не рекомендую никому их принимать, если вы не занимаетесь профессионально. Принимаю ближе к соревнованиям, чтобы лучше восстанавливаться.

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Хафтор Бьернссон признался, что он принимает допинг. Люди разделились на две части: одни нормально воспринимают и понимают, а другие – хейтеры. В нашем виде спорта без вспомогательных препаратов нельзя.

Стероиды тоже принимают. Я их не использовал. И не рекомендую использовать, особенно, если хотите заниматься спортом профессионально. Также ставлю капельницу для того, чтобы организм быстрее восстанавливался. Вспомогательные препараты – это не волшебная палочка. Они просто помогают лучше восстанавливаться.

О режиме и тренировках

Распорядок дня не постоянен. Встаю в семь-восемь часов. Работаю до двенадцати-часа, еду домой на обед. Есть один или два приема пищи. Полуторачасовой сон, снова прием пищи и еду на работу. Затем снова прием пищи и тренировки.

Тренируюсь раз в день. Бассейн не считаю тренировкой – это удовольствие. В зависимости от этапа подготовки и турнира зависит количество тренировок в неделю. Если это начало, то каждый день. А во время сезона – через день, потому что не успеваю восстанавливаться. Тренировки длятся по-разному, от часа до трех с половиной.

Об упражнениях

Как таковое кардио не делаю, на дорожке не бегаю. Но оно присутствует иногда, когда есть многоповторная работа со штангой и бассейн. Также люблю кроссфит, поэтому иногда тренируюсь в таком стиле. Люди думают, что если ты большой, значит неповоротливый. В прошлом году при весе 125 кг прыгал заднее сальто и никогда не было проблем. Бывает, что ради спортивного интереса могу "зарубиться" с кем-то в кроссфите на время.

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Могу делать одну и ту же работу в течение 10 мин, когда ты за минуту делаешь определенное количество повторений, отдыхаешь 15 секунд и дальше продолжаешь. Это больше работа на выносливость. Например, упражнение "Логлифт" с весом 140 кг делаю минуту на максимум, минуту отдыхаю, минуту на максимум. И таких 3-5 подходов.

Если перед турниром знаю, какие будут упражнения, то их делаю больше. "Оттачиваю" технику, делаю на повторение или на раз. Больше восстанавливаюсь, массажи и растяжки.

Тренировки постоянно разные. Нет такого, что в понедельник тяга, в среду жим, а в пятницу приседания. Бывает, что тренируюсь только на снарядах для стронгменов, или только одну тягу. Может быть и двухдневная тренировка только с тягой.

Я часто делаю упражнения, которые у меня получаются хуже, и где можно ошибиться. В последнее время были проблемы с становой тягой. То, что хорошо получается, бывает делаю только на соревнованиях. Мне этого хватает, чтобы их не тренировать. На Чемпионате Украины было кантование покрышки, я не тренирую это упражнение, оно хорошо получается.

Не люблю статических упражнений, нравятся динамические. Есть упражнения, когда надо поднять вес и держать – этого очень не люблю. У меня длинные руки и мне такие упражнения трудно даются.

Про "Арнольд Классик"

Попасть туда – это была задача на сезон. Задача минимум на турнире была попасть в финал, а задача максимум – тройка.

Было трудно после перелета. Даже сейчас кроссовки ношу и не зашнуровываю. Когда прилетел, то даже не мог их надеть, еле ноги засунул. Поэтому прилетел за пять дней до соревнований чтобы восстановиться, привыкнуть ко времени и адаптироваться. До старта все прошло, а в первый день даже трудно было ходить. Плюс полет тяжелый, я немного не стандартной комплекции и не помещаюсь в креслах. Помещаюсь только в каютах в бизнес-классах. Поэтому лоукостами не летаю.

Перед соревнованиями сильно не тренировался, был только стретчинг, делал растяжки, старался не нагружать организм.

В Америке жил у друга, а перелет оплатил сам. Спонсоров не было.

Мог занять место выше итогового девятого. Но была ошибка судьи. К последнему персональному упражнению я шел на пятом месте. После выполнения упражнения судья сказал, что я не правильно поставил снаряд. Я его поправил и потерял время, из-за чего занял низкое место и опустился в итоговой таблице. Это буквально было 2 секунды, но они повлияли. Не скажу, что мог выиграть соревнования, но точно был бы выше. Сначала думал, что судьи предвзято относятся к спортсменам не из США. Когда посмотрел видео соревнований, то понял, что нет. Возможно где-то когда-то и что-то, но в целом нет.

Можно выигрывать эти соревнования, нет ничего такого, что я не могу сделать. Больше перегорел психологически. За пять дней похудел на 9 килограммов. И это тоже повлияло. Я не мог нормально спать и есть. Когда у нас ночь – у них день. Мы ночью не едим, и организму было трудно привыкнуть к другому режиму.

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Это один из лучших турниров, на которых я выступал. Очень хорошая и мотивирующая атмосфера, много людей. Если ты не можешь настроиться, то там таких проблем нет. Публика поддерживает так, что ты выкладываешься по полной.

О победах

Первая победа была на соревнованиях в Львовском национальном университете им. И. Франко в 2015 году. Дома еще грамота и кубок. Самой тяжелой победы еще не было. Сейчас выиграл чемпионат Украины, но не скажу, что было тяжело. Более утомила дорога. Эмоциональными были выступления на турнирах "Богатырь года" и "Арнольд Классик". Ценной наградой является медаль с "Арнольда". Хоть это и не победа, но она самая большая, всегда бросается в глаза. Там написано 9 место и это меня раздражает и мотивирует.

О рекордах Украины

Тяга акселя (250 кг/4 раза/60 сек). Я даже не знал, что это рекорд. Сделал 4 раза, посмотрел, что соперник не может оторвать второй, развернулся и ушел, потому что понимал, что выиграл. Сделал где-то за секунд 20, смотрю на соперника, который не может поднять и спрашиваю у судьи сколько в него. Он показал 1. Так зачем делать? Я не гонюсь за рекордами. Мне важны стабильные выступления. Рекорды всегда кто-то побьет.

В паре с Юрием Огоновским протянул наполненный цементовоз (40 тонн) на 14 метров за 52 секунды. Это Юра что-то постоянно такое придумывает. Он любит что-то тянуть. За день до того приехала пустая машина, я ее сам потянул. Интересно было попробовать полную, но вдвоем. Мы не готовились специально к рекорду. Было очень трудно, потому что асфальт сильно нагрелся и машина вязла, из-за веса просели шины. Напряглись. Сейчас есть вариант поставить рекорд Украины в логлифте или "чемоданах".

Об идеальном зале

Много грифов, много дисков, все застелено резиной, много места, высокие потолки, возможность бросить снаряд и несколько вентиляторов.

Рекомендация человеку, который первый раз пришла в зал накачаться

Надо взять хорошего тренера, который будет следить за техникой, чтобы человек не травмировался. Если тренера нет, то не стоит выполнять упражнения со свободным весом. Сначала разберитесь в технике и выработайте мышечный корсет. Надо чтобы организм адаптировался к физическим упражнениям и нагрузкам. Также не всегда хороший спортсмен – хороший тренер. Иногда тренеры ошибаются, потому что хотят научить человека того чем сами занимаются.

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12 странных вопросов к Павлу Кордияке:

– Любимый фильм с Арнольдом Шварценеггером?

– Два первых фильма "Терминатора". Дальше уже не интересно.

– Удалось пообщаться с Шварценеггером, когда были на его турнире?

– Видел, но пообщаться не удалось, потому что очень много людей.

– Почему запустили бороду?

– Это получилось спонтанно. Никогда не думал, что у меня будет расти борода. Получилось так, что две недели не брился, она начала расти, понравилось и оставил. Теперь, если посмотреть на фото без бороды, то выгляжу очень молодо и по-детски.

– Сколько костей ломаете, когда делаете массаж людям?

– Ни одной, но шея хрустит. Это приятный хруст, людям становится легче.

– Какое у Вас прозвище в команде?

– Как такового нет. У меня хорошо получаются беговые упражнения. Поэтому на одних соревнованиях Александр Гливинский называл "Комета" или "Львовская ракета", но не прижилось.

– Где применяете силу в обычной жизни?

– Когда девушка училась водить на моем автомобиле, и наехал на автомобильную шину, которая застряла под машиной, пришлось поднимать, чтобы вытащить шину. Также однажды ехали на карьер. Там был песок, пришлось вытаскивать машину.

– Сколько девушек на грифе можете поднять одновременно?

– Если приседать, то пробовал с двумя – легко. Думаю можно с четырьмя пробовать.

– Кто победит в бою Усика и Вирастюка?

– Усик, он уже супертяж, набрал вес, у него поставленный удар. Но всегда есть шанс на случайный удар и там уже все ... Хотя, судя по тому, как он движется, то вряд такой удар будет.

– Грелку нудуете, чтобы лопнула?

– Никогда не пробовал.

– Одна из ассоциаций с стронгменами – это большой живот. Где Ваш?

– Пока не отъел. С утра даже кубики видно. Но это бывает проблемно. Когда аксель надо забрасывать, то все делают через живот, а у меня нет. Также шары труднее поднимать.

– Какой самый большой стереотип о стронгменах?

– Наверное живот. Других не слышал.

– Женщины стронгмены – это круто или некрасиво?

– Это выбор каждого. Мне не нравится. Я не видел ни одной женщины, которая бы выступала и нравилась бы мне.