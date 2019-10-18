А может все-таки Путин – не плохой? Да плохой, с*ка, плохой, – Рустам Худжамов

Вратарь футбольного клуба "Мариуполь" Рустам Худжамов дал большое интервью изданию SportArena. приводим самые интересные цитаты футболиста относительно войны на Донбассе и политической ситуации в стране.

О Мариуполе как прифронтовом городе

Я думаю, что тревоги здесь даже меньше, чем в любом другом городе. Потому что усиленное внимание. Патрули иногда ходят. Года с 2016-го не слышал, чтобы стреляли. Это не значит, что в принципе не стреляют. Просто нам не слышно. А стреляют же вообще каждый день.

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О патриотическом населении города и украинском языке

Я думаю, что те, кто думают головой, и видят, что происходит в Донецке сейчас... Думаю, это помогает людям перестроиться. Я на это надеюсь. Но по всей Украине все равно есть вспышки этого руссолюбия. Кому не нравится, что к нему на украинском языке обращаются. Я здесь даже сидел в кафе, рядом женщина была. Ей явно позвонили из какого-то колл-центра, спрашивали на украинском и уточнили понимает ли она. Она сказала, что понимает, но отвечать будет на русском. Для меня вообще не проблема перейти на украинский. Возможно он будет не таким чистым. Но наша страна Украина, и здесь должен быть украинский в приоритете.

Для меня поехать во Львов – говорить по телефону, давать интервью, общаться ежедневно украинском языке – не проблема.

Если, например, твоему собеседнику или тебе захочется использовать украинский язык – ты вполне можешь это делать. Государственным языком, однозначно, должен быть украинский. Однозначно. Но ведь у нас не убивают за русский язык, как рассказывают на РосТВ. В 2014-м году, как раз, когда война началась в Донецке, я приехал во Львов и разговаривал там на русском языке. Ходил по городу в свитере "Шахтера", и мне никто ни слова не сказал. Все эти страшилки идут с той стороны.

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Об украинском менталитете и влиянии "совка"

Людям надели большой шлем на голову, в виде телевизионной картинки, формулы "Роттердам+", огромные зарплаты анонсировали. На следующий год – вижу, что никаких изменений по тарифам и повышений зарплат не будет. Я высказываю свое мнение, и знаю, что 73% набегут в комментарии и набросятся на меня.

О новой власти

Пока я вижу только шоу. Законы, которые они предлагают внести об амнистии для сепаратистов – это что такое? Мы 15 тысяч человек похоронили ради чего? Каждый день ребята гибнут, ради чего? Чтобы обратно дружить с ними? Я лично не за это.

Есть такая фраза – чем просить и унижаться – лучше спи***ть и молчать. У нас никто не хочет работать и все ждут, что что-то произойдет. Поколения людей, которые глобально не принимали решения о своей жизни. И они это передали своим детям. А сейчас новое поколение: понимают, что их жизнь, их благосостояние и страны – в их руках. И не нужно никого ждать. И вот эта внутренняя солидность, ее и не хватает людям. Не украсть, не нахамить в лишний раз. Если идет по улице человек, а тебе не нравится, как он одет – не осуждать и не обсуждать. То есть, принимать выбор другого человека, не высказывая при этом своего мнения.

О политической осведомленности известных людей

По-хорошему – надо понимать, что происходит в стране. Но опять же – это как столкновение нескольких планет. У кого-то одна точка зрения, у другого другая и начинается жесткое обсуждение. Ты мудак, потому что ты – за Порошенко. Я это слышал о себе.

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Я себе никогда не позволял кого-то обсуждать, потому что он за Зеленского. Так захотела страна. Нужно принимать выбор другого человека. Услышать чужую позицию и выразить свою. Но не словами ты мудак, козел, порохобот, зебот, зедебіл. Ты должен предъявить контраргументы, чтобы человек понял, почему ты за этого человека.

О поиске "измены" другими людьми

Понимаешь, мне кажется, что иногда какой-то информповод создается специально, чтобы отвлечь людей от серьезной проблемы. Как ты можешь приучить человека любить Украину? Если он ее в душе не любит. Ты го заставишь? Вот я люблю Украину, и об этом знают все. Я этого не стесняюсь, хотя слышал разное. Но мне на таких людей, по большому счету нас*ать. У меня есть своя позиция и я ее придерживаюсь.

В этом вопросе у меня нет качелей. А может все-таки Путин – не плохой? Да плохой, с*ка, плохой. Когда я в 2016 году приехал, здесь стояли лайтбоксы с рекламой. Там были фотографии ребят, погибших при обороне Мариуполя. Очень много молодых пацанов, наши ультрасы воевали, я с ним общался, с харьковскими. Реально каждый день убивают. Как это не плохо? Как это не война. Как это стороны конфликта назвать? Это война самая настоящая. Уже пора раздуплиться, что это война. А не называть это сторонами конфликта или гражданской войной. Какая гражданская война? Вот мне три дня назад попался ролик в Facebook, "чудак" из российской Госдумы выступает. И они дают разрешение на использование военных сил на территории Украины. Это что, гражданский конфликт? Да хр*н там валялся.