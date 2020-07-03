Отец Хабиба учился в Полтаве и был чемпионом Украины по вольной борьбе и самбо, а в молодости играл в полтавском футбольном клубе.

Первый бой россиянин провел в Полтаве. Федерация боевого самбо Украины проводила турнир по ММА "Лига чемпионов". Хабиб на 3-й минуте первого раунда удушающим приемом заставил сдаться своего оппонента Вусала Байрамова.

Абдулманап Нурмагомедов и его сын тесно связаны с Украиной, пишет 24 канал . Абдулманап воспитал Хабиба, который начал профессиональную карьеру в 2008 году.

Сейчас в Полтаве у Хабиба живут два дяди. Один из них – Нурмагомед Нурмагомедов был чемпионом мира по спортивному самбо, выступая за сборную Украины.

После Полтавы Хабиб недолгое время выступал на родине. А 17 апреля 2010 года именно в Киеве он впервые стал чемпионом мира по боевому самбо. После чего в июле стал выступать за киевский клуб "Combat-DOBRO".

Первый свой поединок Хабиб провел 18 сентября 2010 года в рамках турнира М-1 Украина в Киеве против Виталия Островского.

Позже Нурмагомедов дрался еще и в Одессе и Симферополе.

Когда ходили слухи о бое между Хабибом и боксером Флойдом Мейвезером, Абдулманап хотел обратиться за помощью к украинскому тренеру Анатолию Ломаченко, отцу Василия Ломаченко.

Успешный сын

В сентябре 2019 года Абдулманапа Нурмагомедова включили в Книгу рекордов России как человека, воспитавшего наибольшее количество чемпионов по боевому самбо. Согласно официальным данным, Нурмагомедов за свою тренерскую карьеру воспитал 18 чемпионов мира.

Несмотря на все достижения, настоящую славу Абдулманап получил благодаря своему сыну Хабибу. 31-летний спортсмен остается непобедимым.

В активе Хабиба победы на турнирах разного уровня.

Как профессиональный боец MMA Хабиб провел 28 поединков и все выиграл. В его активе победа над звездой UFC Конором МакГрегором.

Ключевыми в стиле Хабиба являются борцовские приемы. Большинство поединков Нурмагомедов выиграет сдачей соперника благодаря болезненным борцовским приемам.

Болезнь и смерть

В апреле 2020 года тренера госпитализировали в Москве. Сообщалось, что на фоне пневмонии у него начались осложнения, которые привели к инсульту.

Также у отца Хабиба диагностировали COVID-19. Впоследствии появилась информация, что он вылечился от коронавируса.

Друг семьи Нурмагомедова Рамазан Рабаданов рассказывал, что у Абдулманапа поражено 75% легких.

Врачи ввели Нурмагомедова в кому и сами врачи его вывели из нее. Впоследствии тренер снова впал в кому.

Сообщалось, что Нурмагомедову успешно провели операцию на сердце.

3-го июля, Абдулманап Нурмагомедов, к сожалению, умер. Российские СМИ пишут, что он умер от сложного вида кровоизлияния в мозг, а также сепсиса.

Что такое сепсис? Это опасная дисфункция внутренних органов, вызванная нарушением регуляции ответа организма на инфекцию. Наиболее частой причиной сепсиса являются острые гнойные заболевания мягких тканей.

Известный тренер лежал в больнице с двусторонней полисегментарной пневмонией. Кроме этой болезни у отца Хабиба также были заболевания сердца и сосудов.

Двусторонняя полисегментарные пневмония – это заболевание, при котором легочные ткани воспаляются, и их функционирование нарушается. Чаще всего пневмония имеет инфекционный характер и ее основными возбудителями являются бактерии. При двухсторонней пневмонии воспалительный процесс распространяется сразу на два легких.