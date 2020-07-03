Внезапно умер Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер звездного бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нумагомедова. Абдулманап Нурмагомедов умер в возрасте 57 лет.

Об этом в телеграме сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Абдулманап Нурмагомедов болел COVID-19.

Читайте также: 20 родственников в реанимации: Хабиб впервые рассказал о трагедии в семье из-за коронавируса

Смерть Абдулманапа Нурмагомедова подтверждает издание Sports.ru.

Скончался Абдулманап Нурмагомедов – отец Хабиба.



Сил российскому бойцу. pic.twitter.com/vm74P5LraR — Sports.ru (@sportsru) July 3, 2020

Хабиб Нурмагомедов пока не комментировал эту информацию.

Тяжелая болезнь

Абдулманап Нурмагомедов умер от сложного вида кровоизлияния в мозг, а также сепсиса.

Известный тренер лежал в больнице с двусторонней полисегментарной пневмонией. Кроме этой болезни у отца Хабиба также были заболевания сердца и сосудов.

Двусторонняя полисегментарная пневмония – это заболевание, при котором легочные ткани воспаляются, и их функционирование нарушается. Чаще всего пневмония имеет инфекционный характер, и ее основными возбудителями являются бактерии. При двусторонней пневмонии воспалительный процесс распространяется сразу на две легкие.

Что такое сепсис? Это опасная дисфункция внутренних органов, вызванная нарушением регуляции ответа организма на инфекцию. Наиболее частой причиной сепсиса являются острые гнойные заболевания мягких тканей.

Что известно о состоянии отца Хабиба

Тренера госпитализировали в Москве еще 5-го апреля. На фоне пневмонии у Нурмагомедова начались осложнения, которые привели к инсульту.

Сообщалось, что у него подтвердили COVID-19. Впоследствии появилась информация, что он вылечился от коронавируса.

Друг семьи Нурмагомедова Рамазан Рабаданов рассказал, что у Абдулманапа поражено 75% легких.

По его информации, Нурмагомедова ввели в кому, и сами врачи его вывели из нее. Впоследствии тренер снова впал в кому.

Российские СМИ сообщали, что Нурмагомедову успешно провели операцию на сердце.

тяжелая болезнь