Абраменко и Костевич – лучшие спортсмены Украины в 2018 году
В субботу, 30 марта, в Киеве в НСК "Олимпийский" состоялось чествование "Героев спортивного года" в Украине. Победителей "Спортивного Оскара-2018" определили члены Украинской академии спорта путем тайного голосования.
Лучшим спортсменом года признан чемпион Олимпиады-2018 по фристайлу Александр Абраменко, информирует "Сегодня".
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Награду лучшей спортсменки года завоевала чемпионка и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, обладательница мирового рекорда Елена Костевич.
А тренером года был признан наставник олимпийского чемпиона Пхенчхана Александра Абрамова Энвер Аблаев. Победителю также вручили премию в размере 75 тысяч гривен.
Кроме этого, были награждены победители в других номинациях:
Сенсация года:
- Алла Черкасова – чемпионка мира по борьбе.
Лучшая команда года:
- Дуэт стрелков Елена Костевич / Олег Омельчук – бронзовые призеры чемпионата мира и Европы, обладатели мирового рекорда.
Олимпийская надежда Украины:
- Екатерина Чорний – двукратная чемпионка III Юношеских Олимпийских игр по фехтованию на шпагах.
Сильные духом (паралимпийские виды спорта):
- Оксана Шишкова – обладательница 6 наград (2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая) ХІІ зимних Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения.
Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта):
- Игорь Любченко – чемпион мира по таиландскому боксу Муай Тай.
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