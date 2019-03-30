Абраменко и Костевич – лучшие спортсмены Украины в 2018 году

В субботу, 30 марта, в Киеве в НСК "Олимпийский" состоялось чествование "Героев спортивного года" в Украине. Победителей "Спортивного Оскара-2018" определили члены Украинской академии спорта путем тайного голосования.

Лучшим спортсменом года признан чемпион Олимпиады-2018 по фристайлу Александр Абраменко, информирует "Сегодня".

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Награду лучшей спортсменки года завоевала чемпионка и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, обладательница мирового рекорда Елена Костевич.

Олександр Абраменко - найкращий спортсмен року! Олена Костевич - найкраща спортсменка року! #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/uKlCMSCTD3 — НОК України (@OlympicUA) 30 марта 2019 г.

А тренером года был признан наставник олимпийского чемпиона Пхенчхана Александра Абрамова Энвер Аблаев. Победителю также вручили премию в размере 75 тысяч гривен.

Наставник Олімпійського чемпіона Олександра Абраменка Енвер Аблаєв - найкращий тренер року! #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/aYf6iHkcM9 — НОК України (@OlympicUA) 30 марта 2019 г.

Кроме этого, были награждены победители в других номинациях:

Сенсация года:

Алла Черкасова – чемпионка мира по борьбе.

Переможниця в номінації "Сенсація року" - чемпіонка світу з боротьби Алла Черкасова! #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/GfFcm0svfM — НОК України (@OlympicUA) 30 марта 2019 г.

Лучшая команда года:

Дуэт стрелков Елена Костевич / Олег Омельчук – бронзовые призеры чемпионата мира и Европы, обладатели мирового рекорда.

Дует Олени Костевич та Олега Омельчука - найкраща команда року! #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/1t22B3s9zC — НОК України (@OlympicUA) 30 марта 2019 г.

Олимпийская надежда Украины:

Екатерина Чорний – двукратная чемпионка III Юношеских Олимпийских игр по фехтованию на шпагах.

Дворазова чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор з фехтування Катерина Чорній перемагає в номінації "Олімпійська надія України"! #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/lsyqVPUTqQ — НОК України (@OlympicUA) 30 марта 2019 г.

Сильные духом (паралимпийские виды спорта):

Оксана Шишкова – обладательница 6 наград (2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая) ХІІ зимних Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения.



Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта):

Игорь Любченко – чемпион мира по таиландскому боксу Муай Тай.

Тайський боксер Ігор Любченко - переможець в номінації "Разом з олімпійцями" #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/ci07DLUKTD — НОК України (@OlympicUA) 30 марта 2019 г.

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