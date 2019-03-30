Абраменко и Костевич – лучшие спортсмены Украины в 2018 году

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Герои спортивного года-2018
Герои спортивного года-2018 / Фото из открытых источников

В субботу, 30 марта, в Киеве в НСК "Олимпийский" состоялось чествование "Героев спортивного года" в Украине. Победителей "Спортивного Оскара-2018" определили члены Украинской академии спорта путем тайного голосования.

Лучшим спортсменом года признан чемпион Олимпиады-2018 по фристайлу Александр Абраменко, информирует "Сегодня".

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Награду лучшей спортсменки года завоевала чемпионка и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, обладательница мирового рекорда Елена Костевич.

А тренером года был признан наставник олимпийского чемпиона Пхенчхана Александра Абрамова Энвер Аблаев. Победителю также вручили премию в размере 75 тысяч гривен.

Кроме этого, были награждены победители в других номинациях:

Сенсация года:

  • Алла Черкасова – чемпионка мира по борьбе.

Лучшая команда года:

  • Дуэт стрелков Елена Костевич / Олег Омельчук – бронзовые призеры чемпионата мира и Европы, обладатели мирового рекорда.

Олимпийская надежда Украины:

  • Екатерина Чорний – двукратная чемпионка III Юношеских Олимпийских игр по фехтованию на шпагах.

Сильные духом (паралимпийские виды спорта):

  • Оксана Шишкова – обладательница 6 наград (2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая) ХІІ зимних Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения.

Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта):

  • Игорь Любченко – чемпион мира по таиландскому боксу Муай Тай.

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Теги: Александр Абраменко Новости Спорта Спорт
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