adidas может оштрафовать вратаря "Баварии" Нойера на 200 тысяч евро

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Мануэль Нойер
Мануэль Нойер / twitter.com/dfb_team_en

Вратарь сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер может оплатить серьезный денежный штраф. Звездного футболиста может оштрафовать компания adidas.

В adidas недовольны тем, что Нойер прибыл в лагерь национальной команды в кроссовках компании Veja.

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Нойер же имеет контракт с немецкой компанией adidas. Это предполагает, что футболист должен носить продукцию adidas и не надевать вещи других компаний.


Фото: twitter.com/iMiaSanMia

Представитель adidas подтвердил немецкому изданию Bild, что Нойер как игрок с контрактом с adidas обязан носить продукты компании. "Мы обсудим этот конкретный случай с игроком", – сказал представитель компании.

По информации Bild, Нойера ждет большой контрактный штраф в размере 200 тысяч евро. Мануэль пока не комментировал информацию.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Бавария Футбол
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