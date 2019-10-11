adidas может оштрафовать вратаря "Баварии" Нойера на 200 тысяч евро

Вратарь сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер может оплатить серьезный денежный штраф. Звездного футболиста может оштрафовать компания adidas.

В adidas недовольны тем, что Нойер прибыл в лагерь национальной команды в кроссовках компании Veja.

Читайте также: "Бавария" угрожает не отпускать своих футболистов в сборную Германии из-за вратаря "Барселоны"

Нойер же имеет контракт с немецкой компанией adidas. Это предполагает, что футболист должен носить продукцию adidas и не надевать вещи других компаний.



Фото: twitter.com/iMiaSanMia

Представитель adidas подтвердил немецкому изданию Bild, что Нойер как игрок с контрактом с adidas обязан носить продукты компании. "Мы обсудим этот конкретный случай с игроком", – сказал представитель компании.

По информации Bild, Нойера ждет большой контрактный штраф в размере 200 тысяч евро. Мануэль пока не комментировал информацию.