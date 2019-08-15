Африканская сборная объявила забастовку перед началом чемпионата мира по баскетболу

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Африканская сборная объявила забастовку перед началом чемпионата мира по баскетболу

Баскетболисты сборной Кот-д'Ивуара заявили о забастовке незадолго до старта чемпионата мира. Игроки недовольны действиями ивуарийской федерации баскетбола.

Причина – деньги. Игроки пока не получили обещанные им бонусы. Также члены команды сетуют, что вынуждены сами оплачивать лечение.

"Мы не получили ни одной бонусной выплаты с самого начала тренировочного лагеря. В федерации обещали, что мы получим половину, генеральный менеджер прибыл в Мадрид, но мы все еще без денег. Мы требуем выплаты долга для подготовки к чемпионату мира", – говорится в заявлении капитана ивуарийской команды Лэндри Эди.

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Стоит добавить, что чемпионат мира по баскетболу-2019 пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года. Впервые в турнире сыграют 32 сборных, семь из которых получают путевки на Олимпийские игры 2020. На стадии первого группового этапа африканская сборная поборется с соперниками из Китая, Венесуэлы и Польши. 

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Теги: Спорт Баскетбол
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