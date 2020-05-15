Пусть Бог нам поможет: африканский футболист требует карантин в Беларуси
Форвард белорусской "Ислочи" Момо Янсане сообщил, что в его клубе произошла вспышка эпидемии коронавируса.
Янсане фактически потребовал остановить текущий розыгрыш чемпионата страны из-за вспышки коронавируса. Или хотя бы закрыть на карантин его клуб. Соответствующей информацией гвинеец поделился в Twitter.
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Сообщаю вам, что несколько членов нашего клуба заболели COVID-19, я желаю им крепкого здоровья. Я хочу санитарных мероприятий, включая карантин на несколько дней, прежде чем продолжать чемпионат. Да поможет нам Бог,
– написал футболист.
Больные есть и в клубе "Энергетик-БГУ": это один местный футболист и один легионер. Однако им не делают тест на определение болезни, чтобы команду не сняли с первенства.
- Всего в Беларуси коронавирусом заразились более 26 тысяч человек. Болезнь унесла 152 жизни.
- Беларусь стала единственной в Европе страной, которая не прекращала футбольный чемпионат из-за эпидемии коронавируса.
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