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Пусть Бог нам поможет: африканский футболист требует карантин в Беларуси

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Момо Янсане
Момо Янсане / ФК "Ислочь"

Форвард белорусской "Ислочи" Момо Янсане сообщил, что в его клубе произошла вспышка эпидемии коронавируса.

Янсане фактически потребовал остановить текущий розыгрыш чемпионата страны из-за вспышки коронавируса. Или хотя бы закрыть на карантин его клуб. Соответствующей информацией гвинеец поделился в Twitter.

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Сообщаю вам, что несколько членов нашего клуба заболели COVID-19, я желаю им крепкого здоровья. Я хочу санитарных мероприятий, включая карантин на несколько дней, прежде чем продолжать чемпионат. Да поможет нам Бог,
– написал футболист.

Больные есть и в клубе "Энергетик-БГУ": это один местный футболист и один легионер. Однако им не делают тест на определение болезни, чтобы команду не сняли с первенства.

  • Всего в Беларуси коронавирусом заразились более 26 тысяч человек. Болезнь унесла 152 жизни.
  • Беларусь стала единственной в Европе страной, которая не прекращала футбольный чемпионат из-за эпидемии коронавируса.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Футбол Новости Беларуси Новости Спорта Спорт
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