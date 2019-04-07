Африканский боксер нокаутировал экс-соперника Кличко, поляк "вынес" россиянина Чудинова: видео

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Мариуш Вах
Мариуш Вах / twitter.com/SkySportsBoxing

В польском Катовице состоялся вечер бокса, в рамках которого победы одержали местный боксер Роберт Парзечевски и уроженец ДРК Мартин Баколи Илунга.

В главном событии шоу местный боец второго среднего веса Роберт Парзечевски не оставил шансов опытному Дмитрию Чудинову из России.

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Бой за интернациональный титул чемпиона Польши завершился досрочно уже во 2-м раунде. Поляк поймал Чудинова контрхуком, и тот оказался на канвасе. Продолжив бой, россиянин попал под град атак поляка. Он пропустил мощный правый хук, который и поставил точку в противостоянии.

За такой же титул, но в супертяжелом весе сражались местный ветеран Мариуш Вах и уроженец ДРК Мартин Баколи Илунга.

Только в стартовом раунде Ваху, который был бит Владимиром Кличко, удалось держать Баколи на дальней дистанции джебом. Затем инициативой завладел африканец. Он просто перебивал опытного оппонента.

После экватора боя показалось, что Илунга устал, и Вах сможет перехватить инициативу. Но африканец поймал второе дыхание, а поляк физически не смог соперничать с ним в плотности боя. В 8-м раунде Илунга потряс Ваха и бросился на добивание, но рефери своевременно вмешался и остановил односторонний поединок.

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Теги: Спорт Бокс
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