Футбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы главного тренера венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва, высказался относительно слухов об интересе киевского "Динамо" к своему подопечному.

Слова представителя 46-летнего наставника приводит Metaratings.

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"Действительно, кроме киевского "Динамо" претендентами на Сергея Реброва являются еще несколько клубов, в частности из Англии, Саудовской Аравии, Китая. Уже несколько раз выходил на связь президент "Фенербахче" – в Турции Сергея помнят, он там играл, они следят за его тренерскими успехами. У Реброва действующий контракт с "Ференцварошем" еще на три года. Он счастлив в Будапеште, рядом с ним его семья и клуб тоже доволен его работой", – сказал Варга.

Предложения от "Динамо" не было, но мы вежливые люди и можем его рассмотреть, как и любые другие предложения. Что касается Динамо, то ни я, ни Сергей не теряем связь с его родным клубом, мы поддерживаем отношения с семьей Суркисов. В феврале я был в Киеве на матче Динамо, мы общались, виделись с Леонидом Буряком.

Что известно о Сергее Реброве