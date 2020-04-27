Агент Ярмоленко отреагировал на слухи о переходе украинца в "Динамо"

Вадим Шаблий, агент 30-летнего украинского вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в киевское "Динамо".

Ранее Андрей Ярмоленко рассказал, что не исключает своего возвращения в киевское "Динамо". Но в "Вест Хэме" его все устраивает. Английский чемпионат - о его уровне даже не стоит говорить. О завершении карьеры Ярмоленко пока не думает.

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"Перейдет ли Ярмоленко в "Динамо" Киев? Такой вопрос не обсуждался", – отметил Шаблий.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 15 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт Ярмоленко с "Вест Хэмом" рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 9,5 миллиона евро.

Андрей Ярмоленко выступал в "Динамо" с 2006-го по 2017 год. В 2018-м после одного сыгранного года в дортмундской "Боруссии" перешел в "Вест Хэм".

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