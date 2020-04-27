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Агент Ярмоленко отреагировал на слухи о переходе украинца в "Динамо"

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Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Вадим Шаблий, агент 30-летнего украинского вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в киевское "Динамо".

Ранее Андрей Ярмоленко рассказал, что не исключает своего возвращения в киевское "Динамо". Но в "Вест Хэме" его все устраивает. Английский чемпионат - о его уровне даже не стоит говорить. О завершении карьеры Ярмоленко пока не думает.

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"Перейдет ли Ярмоленко в "Динамо" Киев? Такой вопрос не обсуждался", – отметил Шаблий.

  • В текущем сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 15 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.
  • Контракт Ярмоленко с "Вест Хэмом" рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 9,5 миллиона евро.
  • Андрей Ярмоленко выступал в "Динамо" с 2006-го по 2017 год. В 2018-м после одного сыгранного года в дортмундской "Боруссии" перешел в "Вест Хэм".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Трансферы Динамо Андрей Ярмоленко Новости Спорта Спорт Футбол
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