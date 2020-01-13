Агент Ярмоленко рассказал, покинет ли украинец "Вест Хэм"

Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий опроверг слухи о том, что украинец покинет "Вест Хэм". Сейчас Ярмоленко восстанавливается после травмы.

Sunday Mirror сообщал, что лондонский клуб готов отдать Ярмоленко в аренду. Также была информация, что "Вест Хэм" продаст Андрея за 21 миллион евро.

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В комментарии Zbirna.com Вадим Шаблий заявил, что в "Вест Хэме" никто с Ярмоленко о трансфере в другой клуб не говорил.

Не знаем, откуда распространяется такая информация. В "Вест Хэме" никто Андрею по этому поводу ничего не говорил и даже не намекал.

Он восстанавливается после травмы мышцы бедра и готовится помочь команде во второй части сезона, а заодно набрать форму к чемпионату Европы,

– сказал Шаблий.

Также новый наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес заявлял, что рассчитывает на украинца.

Впрочем, по информации СМИ, хавбек "Интера" Габриэл Барбоза может перейти в "Вест Хэм". Футболист выступает на позиции Ярмоленко.

Статистика Ярмоленко в этом сезоне: 15 матчей, 3 гола, 1 ассист.

Тransfermarkt оценивает Ярмоленко в 15 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.