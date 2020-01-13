24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Агент Ярмоленко рассказал, покинет ли украинец "Вест Хэм"

65 Читати новину українською
Андрей Ярмоленко / 24 канал

Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий опроверг слухи о том, что украинец покинет "Вест Хэм". Сейчас Ярмоленко восстанавливается после травмы.

Sunday Mirror сообщал, что лондонский клуб готов отдать Ярмоленко в аренду. Также была информация, что "Вест Хэм" продаст Андрея за 21 миллион евро.

Читайте также: Ярмоленко и Зинченко узнали соперников в Кубке Англии – результаты жеребьевки

В комментарии Zbirna.com Вадим Шаблий заявил, что в "Вест Хэме" никто с Ярмоленко о трансфере в другой клуб не говорил.

Не знаем, откуда распространяется такая информация. В "Вест Хэме" никто Андрею по этому поводу ничего не говорил и даже не намекал.

Он восстанавливается после травмы мышцы бедра и готовится помочь команде во второй части сезона, а заодно набрать форму к чемпионату Европы,
– сказал Шаблий.

Также новый наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес заявлял, что рассчитывает на украинца.

Впрочем, по информации СМИ, хавбек "Интера" Габриэл Барбоза может перейти в "Вест Хэм". Футболист выступает на позиции Ярмоленко.

Статистика Ярмоленко в этом сезоне: 15 матчей, 3 гола, 1 ассист.

Тransfermarkt оценивает Ярмоленко в 15 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Красивые поздравления на Старый Новый год в прозе и стихах
сегодня
7896
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Трансферы Андрей Ярмоленко
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:58 Как награждали украинку Харлан после победы над россиянкой в финале Кубка мира – видео
14
10 января 17:31 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 1040
сегодня 11:07 ПСЖ и "Монако" устроили голевую перестрелку, забив шесть голов: видео
Ігор Саджениця 63
сегодня 09:46 "Ювентус" победил "Рому" и закрепился на первом месте в чемпионате Италии: видео
Ігор Саджениця 75
сегодня 08:48 "Реал" в серии пенальти обыграл "Атлетико" и выиграл Суперкубок Испании: видео
Ігор Саджениця 206
Новости
Больше новостей
Залиште відгук