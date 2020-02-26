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Агент Коноплянки предстанет перед судом в Испании

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Евгений Коноплянка / Footboom

Агент Фали Рамадана попал под подозрение налоговиков из Испании за уклонение от уплаты налогов и отмывания "грязных" денег.

Рамадана и его партнера Николу Данджанака подозревают в том, что они занимались фиктивной работой на трансферном рынке футболистов из Восточной Европы, пишет авторитетное издание ESPN.

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В основном речь идет об игроках из Сербии и Румынии, которых Рамадана и Данджанак фиктивно трудоустраивали в кипрских клубах, а оттуда выгодно перепродавали в клубы из топ-5 чемпионатов Европы, в том числе и испанские.

Отмечается, что футболисты лишь номинально числились в кипрских командах, не участвуя в играх. Такая схема позволяла агентам уходить от уплаты налогов в Испании.

Клубы, которые участвовали в преступной цепочке, сами не понимая этого, также известны. Речь идет про мадридский "Реал", "Атлетико", "Сельту", "Севилью", "Альмерию" и хихонский "Спортинг".

Отметим, что агент Фали Рамадана связан с компанией Lian Sports, клиентом которой является украинец Евгений Коноплянка, о чем сообщалось еще в начале прошлого года. Кроме того, информация о сотрудничестве хавбека "Шахтера" с указанным агенством есть на сайте Transfermarkt.de, который является достаточно авторитетным источником в этой сфере футбольной деятельности.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Кипр Атлетико Реал Евгений Коноплянка Футбол
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