Агент Петряка выступит на венгерском телевидении с откровенным интервью

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Иван Петряк
Иван Петряк / ФК "Ференцварош"

Агент Иван Пироженко, который представляет интересы полузащитника "Ференцвароша" Ивана Петряка прокомментировал на своей странице в Facebook ситуацию вокруг эпопеи с переходом игрока в "МОЛ-ВиДи".

Пироженко анонсировал откровенное интервью о судьбе Петряка на венгерском телевидении.

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В работе футбольного агента иногда приходится отстаивать честь и репутацию нашего клиента даже на телевидении, пусть даже венгерском. Ведь можно потерять в жизни все, но только не свою честь!

Мы всегда будем с нашими ребятами до самого конца. На днях, мы предоставим всем запись этого интервью. Поверьте, будет откровенно", – написал Пироженко.

Недавно стало известно, что Иван Петряк следующий сезон проведет в состоянии главного конкурента "Ференцвароша" – "МОЛ-ВиДи". Агент футболиста заявил, что клуб не приложил усилий, чтобы выкупить игрока у "Шахтера".

В "Ференцварош" Петряк нынешний сезон проводил на правах аренды из "Шахтера". За это время хавбек успел стать одним из лидеров команды, проведя 28 матчей и забив 6 голов в чемпионате Венгрии.

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Теги: Новости Спорта Иван Петряк Спорт Футбол
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