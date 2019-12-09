Агенты Зинченко занимались трансфером игрока сборной Украины в АПЛ

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Виталий Миколенко / GETTY IMAGES

Журналист Михаил Спиваковский рассказал, что летом игрок "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко мог перейти в чемпионат Англии. Об этом Спиваковский заявил на фоне слухов об интересе "Манчестер Сити" к Виталию.

Ведущий ютуб-канала "ТаТоТаке" заявил, что организацией трансфера занималась агентская компания, клиентом которой является Александр Зинченко из "Манчестер Сити".

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Летом рассматривалась организация трансфера Миколенко в АПЛ. Этим занималась российская агентская компания, Александр Зинченко их клиент. Ничего конкретного там не было. Сейчас Миколенко подписал контракт с компанией ProStar Вадима Шаблия.

По нашей информации, в "Динамо" есть три футболиста, которых Игорь Суркис (президент "Динамо", – Спорт24) за маленькие деньги не отпустит. Миколенко – один из трех. Остальные два – Цыганков и Попов,
– сказал Спиваковский.

Также Спиваковский рассказал, что "Динамо" ответило отказом на предложение французского клуба. Неназванная команда вроде предлагала 6 миллионов евро за Виталия.

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В октябре Спиваковский сообщал, что "Динамо" получило предложение по Миколенко в размере 15 миллионов евро, однако отказалось продавать игрока. Тогда также шла речь про английский клуб.

В этом сезоне 20-летний футболист забил 2 гола и сделал 5 результативных передач за "Динамо" в 23 матчах. Портал Transfermarkt оценивает Миколенко в 6 миллионов евро.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Трансферы Динамо
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