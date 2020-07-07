"Рух" в перенесенном матче 20-го тура Первой лиги проиграл дома "Агробизнесу". Львовяне дважды вели в счете по ходу первого тайма, однако пропустили три мяча и проиграли встречу.

Рух – Агробизнес 2:3

Голы: Копина, 9, Брикнер, 29 – Н. Когут, 28, Семенец, 63, И. Когут, 71

Удаление: Сак, 90 (Рух)

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Дебют встречи давал хозяевам надежду на положительный результат – на 9 минуте Копина замкнул подачу Русина с углового. "Рух" имел серьезное преимущество во владении мячом, но ливня моментов не было.

Настоящий взрыв произошел в середине тайма. Николай Когут решился на дальний удар, который стал неожиданностью для Бандуры. Радость "Агробизнеса" была недолгой – прошло около 75 секунд, и хавбек "желто-черных" Брикнер тоже разрядил пушку. Счет 1:2 продержался до перерыва.

Чижевский провел серьезный разговор в перерыве, и его подопечные побежали с двойным вдохновением. Бандура несколько раз спасал, но и он не помог, когда Семенца забыли на линии вратарской площадки. Гости решили не останавливаться и вырвали все три очка – Иван Когут вывел команду вперед красивым обводным ударом.

У "Руха" был шанс хотя бы на ничью, но в компенсированное время Русин запустил мяч в небеса с очень выгодной позиции.