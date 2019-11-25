Агуэро пропустит матч с "Шахтером", – Гвардиола

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола пообщался с журналистами перед матчем с "Шахтером" в Лиге чемпионов. Команды встретятся 26 ноября в рамках 5 тура группового этапа.

Гвардиола заявил, что доволен игрой украинца Александра Зинченко. Однако футболист не сыграет с "Шахтером" из-за травмы.

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Зинченко, к сожалению, травмирован. Он невероятный профессионал, он может играть на нескольких позициях и адаптироваться к позиции. Мы счастливы, что имеем его. В целом, мы становимся лучше с каждым днем и игроками на новых позициях,

– сказал Гвардиола.

"Манчестер Сити" нужно получить хотя бы очко в матче с "Шахтером", чтобы гарантировать себе участие в раунде плей-офф.

У нас есть 10 очков. Будет шанс завтра закрыть вопрос выхода в плей-офф. "Шахтер" нас хорошо знает, мы их хорошо знаем. Конечно, будем готовиться. Посмотрим, в которой будем форме после тяжелого матча с "Челси". Покажем свой лучший футбол, хотим поехать в Загреб, обеспечив выход в плей-офф,

– резюмировал каталонский тренер.

По словам Гвардиолы, поединок против "Шахтера" пропустит нападающий команды Серхио Агуэро. Тренер англичан заявил, что на позиции Куна может сыграть Стерлинг.

Команды уже встречались между собой в 1 туре Лиги чемпионов. В Харькове игра завершилась убедительной победой "Манчестер Сити" со счетом 3:0.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Шахтер" читайте на сайте Спорт24.