Президент "Шахтера" Ринат Ахметов направил 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом в Украине.

Бизнесмен использовал ресурсы своих компаний и фондов, в том числе и "Шахтера", сообщает официальный сайт "горняков".

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Фонд Рината Ахметова дополнительно закупит 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, 200 аппаратов искусственной вентиляции легких и другое оборудование.

Ранее уже были закуплены и переданы Минздраву 20 тысяч экспресс-тестов, анализаторы тестов, средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ.

Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на вечер 19 марта в Украине 18 положительных результатов на коронавирус Covid-19, из них два человека умерли.

Covid-19, из них два человека умерли. 12 марта Украине по всей территории объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

– до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей. С 18 марта запрещена железнодорожная, авиа-, автобусная междугородная пассажирская перевозка.

Ограничен экспорт продуктов питания, а также полностью запрещен экспорт средств защиты от коронавируса.



Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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