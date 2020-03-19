Ахметов направил 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом в Украине
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов направил 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом в Украине.
Бизнесмен использовал ресурсы своих компаний и фондов, в том числе и "Шахтера", сообщает официальный сайт "горняков".
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Фонд Рината Ахметова дополнительно закупит 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, 200 аппаратов искусственной вентиляции легких и другое оборудование.
Ранее уже были закуплены и переданы Минздраву 20 тысяч экспресс-тестов, анализаторы тестов, средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ.
Коронавирус в Украине: главное
- По состоянию на вечер 19 марта в Украине 18 положительных результатов на коронавирус Covid-19, из них два человека умерли.
- 12 марта Украине по всей территории объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
- С 18 марта запрещена железнодорожная, авиа-, автобусная междугородная пассажирская перевозка.
- Ограничен экспорт продуктов питания, а также полностью запрещен экспорт средств защиты от коронавируса.
Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала
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