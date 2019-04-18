"Аякс" и "Тоттенхэм" "потролили" друг друга перед полуфиналом Лиги чемпионов: фото

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"Аякс" и "Тоттенхэм" "потролили" друг друга перед полуфиналом Лиги чемпионов: фото

Голландский "Аякс" и английский "Тоттенхэм" сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. После того, как это стало известно, команды обменялись шутками в соцсетях.

После матча против "Манчестер Сити", в котором "Тоттенхэм" проиграл, но получил путевку в полуфинал Лиги чемпионов, где как раз и сыграет против "Аякса", на официальном twitter-аккаунте амстердамского клуба появилось сообщение "it's time to meet our friends". А на фото были изображены четверо игроков в форме "Аякса" – Кристиан Эриксен, Давидсон Санчес, Ян Вертонгем и Тоби Альдервейрелд. Эти игроки в свое время выступали за "Аякс", а сейчас играют за "Тоттенхэм".

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В ответ "Тоттенхэм" "попросил" "Аякс" сначала встретиться с Дрейком.

После того, как рэпер встречается с футболистами, их команды проигрывают. Сначала с ним сфотографировался Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии", после чего черно-желтые проиграли "Баварии" 0:5. Следующим стал форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, после чего лондонцы уступили "Эвертону" 0:1. После фотографии с лидером атак "Манчестер Сити" Серхио Агуэро "горожане" уступили "Тоттенхэму" в чемпионате 0:1. А когда с ним сфотографировался защитник "ПСЖ" Левен Курзава, то парижане потерпели самое позорное поражение в чемпионате Франции в XXI веке.

Поэтому не удивительно, что даже итальянская "Рома" запретила своим игрокам фотографироваться с Дрейком.

Стоит отметить, что фанаты обеих команд дружат между собой. Также болельщиков обоих клубов называются "жиды" (Yids Army – название болельщиков "Тоттенхэма", поэтому не следует это воспринимать как проявление антисемитизма).

Матч "Тоттенхэм" – "Аякс" состоится 30 апреля в Лондоне на новом стадионе "шпор". Ответный Матч в Амстердаме команды сыграют 7 мая.

Посмотрите видео, как "Тоттенхэм" грандиозно и с огнем открыл новый стадион

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Теги: Футбол Новости Спорта Лига чемпионов Тоттенхем Спорт
Источник: 24 Канал
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