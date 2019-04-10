Аякс – Ювентус: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Аякс – Ювентус: где смотреть онлайн матч Лига чемпионов 2018/2019
Аякс – Ювентус: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов / twitter.com/AFCAjax

В Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" сойдутся молодость и опыт. В рамках четвертьфинала местный "Аякс" будет принимать итальянский "Ювентус", и этот поединок в Украине можно будет посмотреть по телевидению и онлайн.

Матч "Аякс" – "Ювентус" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:45, сам матч начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн матч "Аякс" – "Ювентус" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или же на сайте каналов "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 69 гривен за месячный абонемент.

Матч "Аякс" – "Ювентус" состоится в среду, 13 марта. Начало в 22:00. Видео голов и обзор матча "Аякс" – "Ювентус" – на сайте Спорт24 по окончании игры.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Лига чемпионов Ювентус
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