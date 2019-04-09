Аякс – Ювентус: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Одним из самых интересных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов станет противостояние "Аякса" и "Ювентуса". Клуб из Амстердама несколько неожиданно выбил из турнира мадридский "Реал". "Ювентус" не без скандала прошел другой мадридский клуб – "Атлетико". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом матче, а также в противостоянии в целом.

Букмекеры в этой паре отдают предпочтение именно "Ювентусу". Как на победу в первом матче в Амстердаме, так и в проходе в полуфинал Лиги чемпионов.

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Их эксперты на победу "Аяксу" выставили коэффициент 3,30. Столько же получила и ничья в этом матче. На то, что победу будет праздновать "Ювентус" – 2,25. Что касается прохода в следующий раунд, то шансы "Аякса" оценены в 3,75. Проход "Ювентуса" в полуфинал – 1,25.

Еще одним интересным противостоянием здесь будет дуэль форвардов – Душана Тадича и Криштиану Роналду. Они оба недавно играли друг против друга – когда 25 марта сборная Португалии принимала Сербию в отборе на Евро-2020. В этом матче Тадичу удалось забить с пенальти. Зато Роналду получил травму и был заменен еще в первом тайме. Но в матче на "Йохан Кройф Арене" больше шансов забить имеет Роналду – 2,05. На гол Тадича коэффициент 2,70.

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Здесь букмекеры оценили победу хозяев коэффициентом 3,45. Победа "Ювентуса" – 2,23. Ничья в матче – 3,35. По поводу прохода в полуфинал Лиги чемпионов, на "Аякс" коэффициент 4,30. На "Юве" выставили 1,24.

Что касается авторов голов, то здесь эксперты не слишком верят в нападающих "Аякса" – гол Душана Тадича оценен в 3,20. Такой же коэффициент и у нападающего "Ювентуса" Мойзе Кина. На гол Роналду – 2,00, а Пауло Дибалы – 2,80.

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Здесь тоже больше шансов на победу имеет "Ювентус" – 2,25 на победу команды из Италии. Победа "Аякса" – 3,40. Ничья в первом матче – 3,20. Больше шансов у "Юве" и на проход в полуфинал – 1,26. Шансы "Аякса" пройти "Ювентус" по сумме двух матчей – 3,50.

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Гол Криштиану Роналду в этом матче получил коэффициент 1,85. На голы Душана Тадича, Пауло Дибалы, Марио Манджукича или Мойзе Кина – 2,60.

Матч "Аякс" – "Ювентус" состоится в среду, 10 апреля. Начало матча в 22:00. Ответный матч в Турине запланирован на 16 апреля.

Аякс – Ювентус, прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов: смотрите видео