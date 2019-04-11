"Аякс" сыграл вничью с "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов: видео

"Аякс" и "Ювентус" не смогли выявить сильнейшего в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Каждая из команд забила по одному голу.

Аякс – Ювентус 1:1

Голы: Нерес, 46 – Роналду, 45

Команды начали матч активно. Бернардески пробивал уже на 2-й минуте встречи. Но мяч пролетел выше ворот Онани. "Аякс" на это ответил чуть ли не сразу. Зиех обыгрался с партнером и мощно пробил по воротам Щенсны. И удар с линии штрафной прошел мимо ворот. И после этого команды несколько успокоились.

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Когда уже шла вторая десятиминутка матча, все тот же Зиех снова проверил реакцию Щенсны. И голкипер сумел поймать мяч, хоть и летел он противоход ему. "Ювентус" пытался ответить на это моментом со штрафного. Но навес со стандарта никого из игроков итальянской команды не нашел. Поэтому момент был упущен.

На 17-й минуте "Аякс" пытался в пас разыграть атаку. При этом делали это игроки амстердамской команды в штрафной площадке соперников. Все закончилось ударом Зиеха. На этот раз марокканец пробивал под самую перекладину. И снова Щенсны доказал свое мастерство, в прыжке переведя мяч на угловой.

Внутри первого тайма "Аякс" в очередной раз был близок к тому, чтобы выйти вперед. Ван де Беек получил пас в штрафной (хоть и не сумел его как следует обработать), и уже в падении пробил по воротам. На этот раз Щенсны бы не спас, но мяч пролетел мимо дальней штанги.

"Ювентус" плотно играл в обороне. Хотя и не без ошибок. Особенно, когда Тальяфико пытался в падении замкнуть навес от Зиеха. Не дотянулся до мяча.

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Роналду в этом матче был мало заметен. На 35-й минуте он сбрасывал под удар партнерам после навеса на него. Но удар Бернардески прошел мимо рамы ворот. И все же именно португалец открыл счет в этой встрече. Когда уже шла последняя минута основного времени, "Юве" пошел в атаку. Начал ее в центре Роналду. Он отдал пас на Канселу, а сам направился в центр штрафной. Туда же он и получил навес. А уже там его удар головой стал недосягаемым для Онани. Так счет в матче был открыт.

И сразу после возобновления матча счет стал равным. Нерес отобрал мяч на фланге у Канселу (тот неудачно остановил его чуть ли не в центре), на скорости дошел до штрафной площадки. И в окружении трех игроков пробил под дальнюю штангу. На этот раз Щенсны не спас.

Чуть ли не сразу "Аякс" мог выйти вперед. Однако Тальяфико решил пробить издалека, вместо того, чтобы подойти ближе и нанести прицельный удар. Мяч прошел мимо створа ворот.

На 51-й минуте "Аякс" таки отправить еще один мяч в ворота соперников. И в этот раз Нерес оказался в офсайде в момент приема мяча.

После этого команды взяли небольшой перерыв. Но после 63-й минуты "Аякс" снова начал активно атаковать ворота соперников. В одном из моментов лишь подкат игроков в штрафной заблокировал удар Зиеха.

На 82-й минуте героем матча мог стать юный Эккеленкамп. Он вышел на замену, получил пас от Тадича. Пробивал из-под защитника, но Щенсны справился с этим ударом. У противоположных ворот не спас Онана после удара Дугласа Коста. Но голкипера "Аякса" подстраховала дальняя штанга, куда и попал мяч.

Команды так и сыграли вничью 1:1. Так что теперь все определится в Турине. Ответный Матч запланирован на 16 апреля.