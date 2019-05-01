"Аякс" на выезде победил "Тоттенхэм" в полуфинале Лиги чемпионов

Амстердамский "Аякс" неожиданно сумел победить на выезде лондонский "Тоттенхэм" в первом матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов. Нидерландцы получили минимальную победу.

Тоттенхэм – Аякс 0:1

Голы: ван де Беек, 15

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Противостояние "Тоттенхэм" – "Аякс" не имеет богатой истории, как классические европейские поединки "Бавария" – "Реал", "Милан" – "Ливерпуль" и тому подобное. Однако клубы связывают футболисты. В "Тоттенхэме" играют четыре бывших футболиста "Аякса": Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Давинсон Санчес и Кристиан Эриксен.

В предыдущем раунде "Тоттенхэм" не без драмы выбил "Манчестер Сити". "Аякс" сенсационно победил "Ювентус". В поединке с "горожанами" лондонцы потеряли ключевых игроков, которые не вышли на игру против голландцев. В частности, это Сон (перебор карточек) и Кейн (травма). Потому Маурисио Почеттино вынужден был играть по схеме 3:4:3, используя в игре 5 номинальных защитников. В атаке "шпоры" надеялись на Льоренте и Моура. В свою очередь основной состав выпустил Эрик тен Гаг. "Аякс" играл по своей излюбленной схеме 4:3:3.

Стартовые минуты поединка команды провели в традиционной разведке и не стремились форсировать события. "Аякс" прибрал инициативу к своим ногам с десятой минуты. У "шпор" при отсутствии Кейна и Сона заметно не клеилась игра в атаке. Лондонцы просто не знали, что сделать с мячом и теряли его на половине поля гостей.

"Аякс" же воплотил свое преимущество в гол на 15 минуте. Амстердамцы разыграли головокружительную комбинацию в штрафной "Тоттенхэма" и Зиеш вывел ван де Беека на ударную позицию. Донни, взяв паузу, хладнокровно переиграл Льориса – 1:0. Уже через несколько минут "сыновья Бога" могли удвоить преимущество. Ван Деебек вышел один на один с Льорисом, но не смог переиграть французского вратаря.

В свою очередь "Тоттенхэм" в дальнейшем не мог организовать традиционную для себя быструю атаку. В первом тайме "шпоры" имели только два опасных момента, да и те были созданы только после стандартного положения. На 26 минуте головой пробивал Льоренте, а в компенсированное время Алдервейрелд. Однако оба удара были неточные. Также в первом тайме "Тоттенхэм" провел вынужденную замену. Матч из-за ужасной травмы не смог продолжить Ян Вертонген.

Тоттенхэм – Аякс – видео лучших моментов первого тайма

Уже на первых секундах второго тайма "Тоттенхэм" мог сравнивать счет. Льоренте продемонстрировал чудеса техники в штрафной "Аякса", однако испанец промедлил с ударом. Спасти момент своим выстрелом пытался Алле, но тщетно. Гости ответили дальним ударом Тальяфико, но мяч пролетел у стойки.

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Еще один замечательный удар на 50 минуте нанес Алле. Англичанин "смачно" приложился слету, но мяч прилетел точно в руки Онана. "Аякс" сразу же ответил не менее остро. "Шпоры" потеряли мяч на ровном месте, вследствие чего Зиеш и компания едва не наказали лондонцев. Защитники "Тоттенхэма" успели вернуться в защиту и ликвидировать угрозу. Хозяева поля предложила "Аяксу" чрезвычайно высокий темп игры, в результате чего длинный отрезок игрового времени голландцы были без мяча.

Ближе к середине второго тайма игра выровнялась и спешка футболистов "Тоттенхэма" точно не играл им на руку. "Аяксу" же удалось отодвинуть игру от своих ворот и даже создавать опасные моменты у владений Льориса. На 78 минуте штанга спасла "Тоттенхэм" от второго пропущенного мяча. Тадич вывел Нереса на ударную позицию и тот из пределов штрафной метил в угол. Игрок амстердамцев переиграл Льориса, но мяч попал в штангу.

До конца матча командам так и не удалось порадовать болельщиков забитыми мячами, поэтому "Аякс" отстоял минимальную победу. Ответный матч состоится в среду, 8 мая, в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене". Начало игры в 22:00.

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