"Аякс" разорвал контракт с футболистом, который почти 3 года провел в коме

Нидерландский "Аякс" расторг контракт с полузащитником Абдельхакимом Нури, который на днях вышел из комы после сердечного приступа в 2017 году.

Как сообщает De Telegraaf, такое решение клуба связано с программой сокращения на фоне кризиса из-за пандемии коронавирсной инфекции.

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"Аякс" выплачивал зарплату Нури с тех пор, как футболист перенес сердечный приступ и был помещен в искусственную кому в июле 2017 года. Недавно Абдельхаким вышел из комы и на сегодняшний день живет в собственном доме, но о возвращении к предыдущему состояния говорить не приходится.

Амстердамский клуб поддерживает связь с семьей Нури и надеется найти решение, которое устроило бы все стороны. До 1 июля "Аякс" продолжит выплачивать зарплату согласно контракту Абдельхакима.

22-летний Нури отыграл за первую команду "Аякса" в 15 матчах. Он является воспитанником клуба и признан лучшим игроком второго дивизиона Нидерландов.

Кто такой Абдельхаким Нури

22-летний Нури выступал на позиции атакующего полузащитника. За свою карьеру успел провести 109 матчей, забил 25 голов и отдал 34 результативные передачи. На момент травмы Нури стабильного играл в молодежных сборных Нидерландов. Transfermarkt оценивал нидерландца в 2,5 млн евро.



Абдельхаким Нури считался одним из самых перспективных воспитанников академии "Аякса". Многие именитые футболисты, прошедшие через амстердамский клуб, по сей день поддерживают семью парня и ждут его возвращения к нормальной жизни.

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