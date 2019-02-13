Аякс – Реал: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Амстердамский "Аякс" стал настоящим открытием нынешней Лиги чемпионов. В гости к легендарному клубу приедут из Мадрида настоящие "короли" европейского футбола – "Реал". Ожесточенное противостояние покажут в Украине.

Права на показ матчей Лиги чемпионов в Украине принадлежат "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом из них и покажут в прямом эфире матч "Аякс" – "Реал". Начало трансляции в 21:55, сама игра начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн "Аякс" – "Реал" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит напомнить, что доступ к трансляции платный – 69 гривен в месяц.

Матч Лиги чемпионов "Аякс" – "Реал" состоится в среду, 13 февраля. Начало встречи – в 22:00. Обзор матча и видео голов "Аякс" – "Реал" на сайте Спорт24 по окончании игры.

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