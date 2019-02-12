Аякс – Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Мадридский "Реал", который трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, не планирует покидать турнир на столь ранней стадии. Однако "сливочных" не против выбить амстердамский "Аякс".

"Реал" уже давно не знает вкуса поражений на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов и скромные соперники, как "Аякс", не должны создать проблем "сливочным". Однако свою мощь амстердамский клуб продемонстрировал на групповом этапе, где дважды сыграл вничью с "Баварией".

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PariMatch дает на домашний успех подопечных Эрика тен Гага коэффициент 3.85. А вот на победу гостей из Испании – 1.87. Ничью же букмекеры оценили коэффициентом 4.10.

Также не верит в то, что "Аякс" нанесет "Реалу" поражения и "Фаворит Спорт". На победу хозяев коэффициент – 3,95. Успех гостей оценивают в 1,80. Ничья – 4,30.

В William Hill на победу "Сыновей Бога" дают коэффициент 3,90. На то, что "Реал" получит выездную победу коэффициент 1,88. Коэффициент на то, что матч завершится ничьей – 4,20.

Отметим, что матч состоится в среду, 13 февраля. Начало матча – в 22.00.

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