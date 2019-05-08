Аякс – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Амстердамский "Аякс" после минимальной победы в Лондоне против "Тоттенхэма" постарается отстоять преимущество в родных стенах и пройти в финал Лиги чемпионов. Посмотреть поединок в Украине можно будет онлайн и по телевидению.

Матч "Аякс" – "Тоттенхэм" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:50, сам матч начнется в 22:00.

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Поединку полуфинала Лиги чемпионов будет предшествовать программа "Ночь Лиги чемпионов", в которой приглашенные гости оценят шансы команд на победу. Начало программы на канале "Футбол 2", в 21:15.

Смотреть матч "Аякс" – "Тоттенхэм" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или же на сайте каналов "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 89 гривен за месячный абонемент.

Первый поединок между командами завершился минимальной победой голландцев в Лондоне. Видео голов и обзор матча "Аякс" – "Тоттенхэм" – на сайте Спорт24 по окончанию игры.

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